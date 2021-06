Man United Mercato : Un milieu du Bayern pour remplacer Pogba ?

Publié par Thomas le 30 juin 2021 à 18:01

Selon la presse allemande, Leon Goretzka pourrait faire ses valises pour Man United la saison prochaine. Le club mancunien se serait mis en contact avec les représentants du joueur du Bayern Munich. Selon le journaliste Florian Plettenberg, Manchester United envisagerait de se séparer de Paul Pogba, courtisé par plusieurs grands clubs d'Europe, et verrait en Leon Goretzka leur futur leader du milieu de terrain. Le contrat de Paul Pogba se termine en 2022, et à en croire les médias anglais, il est fort probable que le milieu de terrain tricolore ne reste pas à Manchester la saison prochaine. Les dirigeants mancuniens chercheraient alors à faire venir le complet milieu de terrain du Bayern et en faire un leader.

Man United : Goretzka très attentif à l'offre anglaise

Sportbild indique que Leon Goretzka serait très attentif à l’intérêt que lui porte Man United. Néanmoins, le joueur de 26 ans partait plutôt pour prolonger son contrat au Bayern. Selon la presse allemande, le milieu de terrain aime le club bavarois, et serait prêt à le quitter uniquement si l’offre de Manchester en vaut la peine. Pour l’instant le dossier est en stand-by jusqu’à ce que Goretzka prenne une décision. Le joueur a vu sa cote exploser ces dernières années, notamment depuis son arrivée au Bayern Munich. À la fois capable de se projeter vers l’avant et marquer des buts, le joueur serait un parfait remplaçant au profil box-to-box de Paul Pogba.

Les dirigeants de Man United veulent remplacer Pogba

Selon Florian Plettenberg, les boss de Manchester United auraient prévenu lors d’un appel téléphonique, Ole Gunnar Solskjær, qu’il fallait remplacer l'international français, qui arrive à terme de son contrat l’année prochaine. Selon le journaliste, Paul Pogba devrait quitter le club anglais, lui qui intéresse fortement le Real et le Barça mais aussi d’autres cadors de Premier League.





