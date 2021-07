OL Mercato : Un indésirable de Garcia confirme son retour

Publié par Ange A. le 01 juillet 2021 à 09:00

Prêté à l’OGC Nice avec option d’achat, Jeff-Reine Adelaïde est de retour à l’ OL. Le milieu de terrain a annoncé son retour à Lyon après une pige niçoise à ranger aux oubliettes.

Jeff-Reine Adelaïde revient à l’ OL

L’Olympique Lyonnais commence à récupérer ses joueurs en prêt. L’été dernier, la direction de l’ OL avait accordé pas mal de bons de sortie à quelques joueurs. Insatisfait de son temps de jeu sous Rudi Garcia, Jeff-Reine Adélaïde poussait notamment pour un départ de Lyon. Après des passes d’armes verbales avec sa direction et son entraîneur, le milieu de terrain de 23 ans a fini par quitter les Gones. Il est parti en prêt à l’OGC Nice. Une option d’achat estimée à 25 millions d’euros avait d’ailleurs été incluse. Mais l’ancien Angevin n’évoluera pas avec les Aiglons la saison prochaine. Sur les réseaux sociaux, il a annoncé son départ de Nice et son retour à Lyon.

Quel avenir pour Adélaïde après une saison blanche à Nice ?

Jeff-Reine Adelaïde n’a pas réalisé la saison escomptée à l’OGC Nice où il espérait gagner en temps de jeu. Une nouvelle blessure aux ligaments croisés a mis fin à sa saison en février. Il n’a disputé que 19 matchs pour un but et quatre passes décisives avec Nice. Il regagne l’Olympique Lyonnais avec un sentiment d’inachevé. « J’aurais aimé vous dire au revoir dans une Allianz Riviera bouillante et pleine à craquer, mais la vie en a décidé autrement. Mon aventure au Gym gardera un goût d’inachevé. Elle fut semée de combats », a posté Adelaïde sur les réseaux sociaux. Reste maintenant à savoir quand il effectuera son retour sur le rectangle et s’il entre dans les plans de Peter Bosz, le nouvel entraîneur de l’ OL.

Sous l' entraîneur Rudi Garcia à l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain de 23 ans ne s'est pas senti impliqué dans le projet sportif de son club de depuis 2019. Alors qu'un avenir prometteur semblait lui tendre les bras à son départ du SCO Angers qu'il avait rejoint en provenance d' Arsenal FC, il a dû se résoudre à gérer la frustration d'un temps de jeu peu consistant. L'ancien coach de l'OM ne lui ayant accordé que 23 matches toutes compétitions confondues, le besoin de se relancer sous un autre maillot s'est rapidement posé.

Malheureusement pour le joueur des Gones, son expérience à l' OGC Nice n'a pas connu le succès qui aurait pu donner un nouvel élan à sa carrière de footballeur. Une saison difficile l'attend à l'Olympique Lyonnais où il va devoir tout reprendre de zéro pour espérer séduir le nouvel entraîneur Peter Bosz.





