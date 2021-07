FC Nantes Mercato : Kita négocie le transfert d'un attaquant

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2021 à 15:45

Le FC Nantes poursuit son mercato sans bruit. Après les arrivées de Rémy Descamps et Wylan Cyprien, le président Waldemar Kita en personne mènerait les démarches pour l’arrivée d’un attaquant à la Jonelière.

FC Nantes : Kita accélère pour Renaud Ripart

Le FC Nantes a recruté le gardien de but Rémy Descamps et le milieu défensif Wylan Cyprien. Les recruteurs des Canaris sont désormais en quête d’attaquant. Ils anticipent en effet le possible transfert de Randal Kolo Muani à l’Eintracht en Bundesliga. Sur ce dossier, le président du FCN serait bien positionné pour attirer Renaud Ripart dans la Cité des Ducs. Si l’on en croit les informations de 20 Minutes, Waldemar Kita multiplie les contacts afin d'obtenir des renseignements sur la situation contractuelle et l’aspiration du joueur du Nîmes Olympique. Le club gardois est relégué en Ligue 2 et donc contraint de se séparer de certains joueurs qui ont la cote. C’est le cas de Renaud Ripart, de loin le meilleur joueur des Crocos la saison dernière.

Qui est Renaud Ripart ?

Capitaine des Nîmois, le joueur de 28 ans est sous contrat jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 5 M€. La saison dernière, il a disputé les 38 matchs de Ligue 1, a été titulaire 35 fois et a marqué 11 buts. Avec cette performance, il a été le meilleur buteur du Nîmes Olympique et le 16e meilleur fusil du championnat 2020-2021. Polyvalente, la cible du FC Nantes peut évoluer aux postes de milieu de terrain, d'arrière droit ou gauche, d'ailier droit ou gauche et d’avant-centre. La saison dernière, Jérôme Arpinon et son successeur Pascal Plancque ont utilisé Renaud Ripart à tous les postes sauf en défense centrale. C'est donc un joueur au profil recherché que Waldemar Kita tente de recruter à Nîmes.





