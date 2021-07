PSG Mercato : Real Madrid, la tendance se confirme pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2021 à 03:00

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé a informé la direction du PSG de son refus de prolonger au Paris SG. Une information confirmée ce jeudi par un journaliste français.

Mercato : Kylian Mbappé ne souhaite pas rester au PSG

Auteur d’un Euro totalement raté avec un pénalty manqué face à la Suisse en huitième de finale, pénalty qui a éliminé la France, Kylian Mbappé est désormais en vacances. Mais avant de s’offrir ce moment de repos, l’attaquant de 22 ans a passé un message à sa direction concernant son avenir. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, l’ancien buteur de l’AS Monaco a fait savoir aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu’en l’état des choses, il ne souhaite pas prolonger son bail qui expire en juin 2022. Une information confirmée par Philippe Sanfourche, journaliste de RTL.

« Annoncé dès hier soir dans RTL Foot Kylian Mbappé est parti pour 15 jours en vacances en prévenant le PSG qu’il ne souhaitait pas en l’état prolonger son contrat. Dialogue rompu avec Leonardo », annonce-t-il. Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi a lui-même repris le dossier en main. Mais en Espagne, la presse exulte déjà.

Le PSG prêt à négocier avec le Real Madrid ?

« Nous voulons donner l'information en direct. L'été sera long et intense. Mbappé ne fera pas d'histoire au PSG, mais il insistera pour qu'ils acceptent de le laisser partir dès cet été », a lancé le journaliste Josep Pedrerol, présentateur vedette de l’émission El Chiringuito. À un an de la fin de son engagement, Mbappé pourrait donc demander à partir du PSG d’ici le 31 août. Mais du côté du Paris Saint-Germain, le message est tout aussi clair : Kylian Mbappé est intransférable. Comme Nasser Al-Khelaïfi l’avait déjà annoncé début juin dans les colonnes de L’Équipe, l’été s’annonce des plus chauds à Paris.





