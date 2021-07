OM Mercato : Le National plutôt que Marseille, il se justifie

Publié par Ange A. le 02 juillet 2021 à 07:30

En quête de renfort offensif l’été dernier, l’ OM avait coché le nom de Wilson Isidor. Mais l’attaquant de l’AS Monaco avait préféré rejoindre le National que de signer à Marseille. Le joueur de 20 ans a justifié son choix.

Isidor, les raisons de son choix de snober l’ OM

Pas dans les plans de Niko Kovac, Wilson Isidor fait partie des nombreux éléments prêtés par l’AS Monaco l’été dernier. L’avant-centre âgé de 20 ans était notamment pisté par l’Olympique de Marseille de nouveau en quête d’un renfort offensif lors du dernier mercato estival. Mais le jeune monégasque a surpris plus d’un en refusant de rejoindre l’ OM. Il vient de terminer son prêt à Bastia-Borgo, pensionnaire de National. Dans les colonnes du Onze Mondial, l’attaquant s’est confié sur ce choix surprenant. « Longoria me connaissait bien puisqu’il avait essayé de me faire signer à la Juve. Il voulait me relancer à Marseille. Mais, ça ne m’intéressait pas, je voulais du temps de jeu [...] J’ai préféré aller en National plutôt qu’à Marseille », a expliqué le natif de Rennes.

Un nouveau départ de l’AS Monaco dans les tuyaux ?

Au vu de la saison qu’il vient de réaliser, on peut dire que le choix de Wilson Isidor a été payant. Il vient de disputer 29 matchs avec Bastia-Borgo, dont 26 titularisations, pour 16 buts et une passe décisive. Auteur d’une belle pige en Corse, l’attaquant monégasque se retrouve courtisé sur le marché des transferts. Ouest France révélait récemment un intérêt du Stade Brestois pour l’attaquant encore sous contrat jusqu’en 2023 avec l’AS Monaco. Outre le club finistérien, Isidor intéresse également l’Angers SCO. Reste aussi à savoir si l’ OM va tenter le coup cet été. De nombreux départs en attaque sont en effet à prévoir à Marseille durant le mercato. Jeudi, le club phocéen a d’ailleurs officialisé le départ de Valère Germain (fin de contrat). Dario Benedetto pourrait également quitter la Canebière pour retrouver un statut de titulaire.





