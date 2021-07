OM Mercato : 8 M€, tout est réglé pour Leonardo Balerdi !

Publié par Timothée Jean le 02 juillet 2021 à 11:31

Prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi cultivait le désir de rester à l’ OM. Le défenseur argentin vient de voir son souhait exaucé. L’Olympique de Marseille serait finalement parvenu à boucler son transfert avec le club allemand.

OM Mercato : Leonardo Balerdi moins cher que prévu ?

Le mercato OM s’emballe. Ce sont au total 11 nouvelles recrues qui sont attendues à l’Olympique de Marseille cet été. Le président Pablo Longoria est déjà parvenu à mettre la main sur deux nouveaux renforts en la personne de Konrad de la Fuente et Gerson. Et la direction marseillaise vient de frapper un nouveau gros coup sur le marché des transferts. La Provence révèle que l’ OM s’est assuré les services d’une troisième recrue. Et cette fois, le président phocéen n’a pas eu besoin d’aller chercher bien loin puisqu’il s’agit de Leonardo Balerdi. Prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund la saison dernière, le défenseur de 22 ans s’est rapidement imposé au sein de l’effectif marseillais. Ses performances solides en défense (19 titularisations, 2 buts) ont convaincu les dirigeants de l’ OM de le conserver.

Les phocéens ont entamé des négociations avec le BVB 04 afin de faire baisser son option d’achat fixée à 14 M€. Et si les négociations entre les deux parties semblaient se compliquer ces derniers jours, l’ OM serait finalement parvenu à trouver un terrain d’entente avec le club allemand. Le journal provençal assure que les deux écuries seraient tombées d’accord pour le transfert de Leonardo Balerdi à hauteur de 8 M€. Un tarif bien inférieur à ce qui était annoncé.

Le vœu de Leonardo Balerdi exaucé

De retour au Borussia Dortmund après un prêt convaincant à Marseille, Leonardo Balerdi va donc revenir à l’ OM cet été. Le joueur de 22 ans a disputé 25 rencontres sous le maillot olympien cette saison et n’a jamais caché son souhait de poursuivre l’aventure dans le sud de la France. « Oui, on a commencé à parler de rester ici, c'est quelque chose à quoi je pense. Je me sens bien ici, à l'aise dans le club, dans la ville, c'est comme l'Argentine, comme à la maison », déclarait-il en avril dernier. Cet accord entre l’Olympique et le Borussia Dortmund est donc une excellente nouvelle pour le défenseur argentin, qui voit son vœu s’accomplir. Leonardo Balerdi devrait donc défendre les couleurs marseillaises la saison prochaine.