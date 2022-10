PSG Mercato : Le Stade Brestois prépare une grosse opération à Paris

Publié par Timothée Jean le 28 octobre 2022 à 03:18

Suite au départ de Michel Der Zakarian, le Stade Brestois songe à un entraîneur du PSG pour le remplacer. Le deal à de fortes chances d’aboutir.

PSG Mercato : Le Stade Brestois pense à Zoumana Camara

Le 10 octobre dernier, le Stade Brestois a officialisé la mise à pied de Michel Der Zakarian. L’entraîneur franco-arménien a été démis de son poste en raison des mauvais résultats du club breton, qui n’a remporté qu’une seule victoire en Ligue 1 cette saison. Lanterne rouge du championnat, Brest souhaite donc insuffler une nouvelle dynamique à son équipe première en s’attachant les services d’un nouveau coach. Les grandes manœuvres ont déjà débuté dans ce sens.

En effet, la direction du Stade Brestois s'est mise en quête d'un nouvel entraîneur. Et selon les informations de L’Équipe, l’une des pistes étudiées par les dirigeants bretons mène à Zoumana Camara. Le profil de l’actuel entraîneur des U19 du PSG plait beaucoup à la direction de Brest. D’ailleurs, l’ancien milieu de terrain parisien n’a jamais caché sa volonté d’entraîner un club de Ligue 1 le plus rapidement possible. Va-t-il rebondir à Brest cette saison ? Cette option serait à l’étude, mais Zoumana Camara n’est pas le seul technicien suivi de près par les dirigeants brestois.

Le Stade Brestois étudie d’autres pistes

Mis à part l'entraîneur des U19 du Paris SG, le Stade Brestois étudierait aussi la piste menant à Habib Beye (45 ans). L'ancien international sénégalais réalise des débuts intéressants sur le banc de Red Star, actuel 8e de National 1. L'ancien Marseillais dispose d'une belle cote en Bretagne et pourrait rebondir à Brest cette saison. L’ actuel directeur du centre de formation de l'AS Saint-Étienne, Laurent Huard, fait aussi partie de cette liste. Son profil intéressait fortement les Bretons, même si aucun contact n’a encore été établi entre les différentes parties. Libre de tout contrat depuis son départ du LOSC, Jocelyn Gourvennec est également annoncé au Stade Brestois. Reste à savoir qui sera l’heureux élu.