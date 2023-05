Alors que l’avenir de Christophe Galtier est de plus en flou, le PSG a clarifié la situation de l’entraîneur de son équipe U19, Zoumana Camara.

Annoncé sur le départ ces dernières semaines pour devenir l’entraîneur numéro 1 du FC Sochaux, Zoumana Camara va finalement poursuivre son aventure sur le banc des U19 du Paris Saint-Germain. En fin de contrat le 30 juin prochain, le technicien de 44 ans a accepté de parapher un nouveau bail d’une saison supplémentaire. En effet, le PSG a annoncé ce vendredi midi que Zoumana Camara a prolongé son bail jusqu’en juin 2024.

Ancien adjoint de Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel, l’ancien défenseur des Rouge et Bleu va donc poursuivre sa mission débutée en 2021 avec l'équipe U19. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Zoumana Camara au poste d’entraîneur principal de l’équipe U19, pour une saison supplémentaire. Le technicien est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024 », écrit le PSG sur son site officiel. Après la signature de son nouveau bail, Camara a livré ses impressions.

Mercato PSG : Zoumana Camara heureux de poursuivre avec le Paris SG

Au micro de PSG TV, Zoumana Camara n’a pas caché sa joie de poursuivre son travail avec le groupe des U19 du Paris Saint-Germain. Reconduit dans ses fonctions, l’ancien de l’ASSE et de l’OM, notamment, a prend l’engagement de faire progresser les jeunes du club de la capitale française.

« Je suis très heureux de prolonger pour une saison supplémentaire et de poursuivre le travail réalisé depuis maintenant deux ans auprès de l’équipe U19. Être à la tête de la deuxième équipe du club, c’est une vraie responsabilité à mes yeux. Nous disposons de joueurs très talentueux au sein du Centre de Formation. Mon objectif est d’assurer leur développement et de les guider pour qu’ils atteignent le plus haut niveau possible, tout en continuant à enrichir mon expérience et mes compétences en tant qu’entraîneur », a réagi Zoumana Camara.