Publié par JEAN-LUC D le 06 avril 2023 à 17:43

Christophe Galtier pourrait finalement ne pas terminer la saison sur le banc du PSG. Un ancien du club de la capitale pourrait rapidement prendre sa place.

Sale temps pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. D’après le journaliste Fabrice Hawkins, en plus des mauvais résultats sportifs actuels de son équipe, l’entraîneur parisien aurait également perdu le soutien de son vestiaire. « Dans le vestiaire du PSG, de nombreux joueurs se posent des questions sur Christophe Galtier, sur ses séances d'entraînement, sur ses compositions d'équipe, sur le fait que certains soient mis en avant par rapport à d'autres », explique le journaliste de RMC Sport.

Une rupture qui pourrait accélérer le départ du successeur de Mauricio Pochettino. Plus incisif, Daniel Riolo assure que la décision est prise du côté de la direction du PSG et que Christophe Galtier ne terminera pas sa première saison sur le banc des Rouge et Bleu. « Galtier ne finira pas la saison. Je ne vois pas quel concours de circonstances peut désormais inverser la tendance. Galtier va sauter avant la fin. Période toujours délicate pour les prises de décision au Qatar parce qu'on est en plein Ramadan. Toujours est-il que Galtier sautera, parce que je ne le vois pas enchaîner que des victoires pour calmer les décideurs », a déclaré le polémiste sur le plateau de « l’After Foot ».

Avant d'ajouter : « La décision est prise, Galtier saute dans les semaines qui viennent. Et cela ne le perturbe pas plus que cela. Il est au bout du rouleau, il en a marre. Le chèque lui ira très bien. Et je suis pressé de l'entendre parler après si jamais il peut dire ce qu'il s'est passé. » Mieux, Daniel Riolo croit même connaître le nom de celui qui assurera l’intérim à la tête du PSG.

PSG Mercato : Christophe Galtier remplacé par Zoumana Camara ?

En cas de licenciement prématuré de Christophe Galtier, le journaliste estime que Zoumana Camara, coach des U19, est le candidat idéal pour conduire l’équipe A du Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison. « Camara ? Bah oui en intérim le temps de trouver une solution. Non, mais tu marques le coup, tu marques le coup. Tu le vires. Il y a huit défaites, non, mais tu t’en vas, ça ne s’est jamais vu. Il y a pas de club où le mec reste », tranche Daniel Riolo. Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos iront dans le sens du journaliste sportif.