À quelques semaines de la fin du Championnat, les lignes bougent au PSG. Le Champion de France en titre pourrait ainsi perdre une grande figure du club.

PSG Mercato : Un été mouvementé attend le Paris SG

Après une nouvelle marquée par une désillusion en Ligue des Champions et une élimination précoce en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, le PSG s’apprête à vivre un mercato estival des plus mouvementés. Un gros chantier attend Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du Paris Saint-Germain à l’issue de l’exercice en cours. Et une révolution est attendue à tous les étages. Selon les dernières indiscrétions de la presse locale, une figure historique du PSG pourrait faire ses valises et changer d’air dans les semaines à venir. La direction parisienne tenterait de lui faire changer d’avis.

PSG Mercato : Zoumana Camara proche de quitter le Paris SG

En effet, le quotidien L’Équipe annonce dans son édition de ce mardi que Zoumana Camara envisagerait sérieusement de quitter le PSG à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’actuel entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain aimerait passer un nouveau cap dans sa carrière d'entraineur, et espère prendre les commandes d'un club professionnel. L’ancien défenseur du club de la capitale serait notamment « sollicité par plusieurs clubs pour devenir numéro un ».

Désireux de terminer l'exercice en cours avec les U19 du Paris Saint-Germain, Zoumana Camara avait préféré écarté des avances l’été passé. En Ligue 2, le FC Sochaux s'était positionné pour le récupérer. D’après le journal sportif, le club de Ligue 2 pourrait revenir à la charge l’été prochain. Pour autant, le Paris SG tient à son technicien de 44 ans et des discussions seraient en cours pour une prolongation, mais rien de très concret pour le moment. Si aucun accord n’est trouvé, une page pourrait se tourner chez les U19 de Paris cet été.