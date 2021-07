Montpellier Mercato : Accord avec un ancien capitaine du PSG !

Publié par Thomas le 02 juillet 2021 à 17:51

Selon le journal L'Équipe, le défenseur de Crystal Palace, Mamadou Sakho, devrait retourner en Ligue 1 la saison prochaine, sous les couleurs de Montpellier. L’ex-joueur du Paris Saint-Germain n’avait pas vu son contrat se prolonger en Angleterre, il était donc libre sur le marché des transferts. Les dirigeants du MHSC s’était donc penché sur la piste du défenseur tricolore, qui devrait s’engager prochainement dans le club héraultais.

Montpellier HSC en passe de recruter Mamadou Sakho

L’international français Mamadou Sakho, 29 ans, est tout proche de retrouver la Ligue 1 qu’il avait laissé en 2013, alors joueur du Paris Saint-Germain. Sakho avait rejoint Liverpool jusqu’en 2017 où il s’était fait recruter par Crystal Palace, dont Patrick Vieira vient récemment d’être nommé comme nouvel entraîneur. Selon le quotidien sportif, Daniel Dall’Oglio chercherait un défenseur central d’expérience pour combler les départs de Vitorino Hilton, qui vient d'annoncer sa retraite à 43 ans) et Daniel Congré.

L’ancien capitaine du Parc des Princes avait reçu des propositions de championnats exotiques, mais avait privilégié les offres venant de la France, dans un championnat qu’il connaît très bien. Son arrivée se ferait sans déboursement du coté montpellierain puisque le joueur était libre de tout contrat cet été et ne comptait pas rester à Crystal Palace.

« Mamad » retrouvera le championnat de France 8 ans après

Mamadou Sakho a marqué son passage en Ligue 1, où il a débuté sa carrière en 2007. L’enfant du Parc est adoré du coté du Paris Saint-Germain et a laissé une empreinte indélébile chez les supporters. Plus jeune capitaine du PSG, Sakho avait vite décroché une place de titulaire dans une équipe en perdition. Au fil des saisons, le défenseur a su imposer son style de jeu physique et passionné, c'est d'ailleurs ce qui lui a valu d’être sélectionné à de multiples reprises en équipe de France (on se souvient d’ailleurs de son doublé salvateur contre l’Ukraine en 2013). Véritable chouchou des fans parisiens, Mamadou Sakho était parti en Angleterre en 2013, au moment où le club prenait une autre dimension sous l’ère QSI.