OGC Nice Mercato : un ancien défenseur du PSG va signer !

Publié le 07 janvier 2021 à 15:00

Souffrant de grands problèmes défensifs, l'OGC Nice a un leitmotiv durant ce mercato hivernal : renforcer son arrière-garde en attendant le retour du capitaine Dante. Après avoir recruté William Saliba, le club niçois ne compte pas s'arrêter là et serait tout proche de conclure pour un ancien défenseur du PSG.

La défense, talon d'Achille de l'OGC Nice

Treizièmes de Ligue 1 à l'issue de la 18ème journée, l'OGC Nice réalise une saison bien trop décevante. Remplaçant Patrick Vieira par Adrian Ursea, les dirigeants niçois constatent que les difficultés persistent pour leurs Aiglons. Et s'il y'a bien une constante dans tout ce marasme, c'est la fragilité défensive du club azuréen cette saison qui s'est intensifiée avec la blessure de leur capitaine Dante. Concédant 24 buts cette saison, le board du Gym compte bien renforcer ce secteur cet hiver et a déjà recruté William Saliba pour pallier aux déboires défensifs de leur équipe. En attendant que Dante revienne de sa grave blessure, le club est à la recherche d'un défenseur expérimenté pour suppléer l'ancien stéphanois. Et selon Nice-Matin, le club niçois toucherait au but et serait proche de signer Mamadou Sakho.

Mamadou Sakho, le profil parfait

L'ancien défenseur du PSG dispose en effet d'un profil idoine pour le Gym, qui était ciblé par Julien Fournier et Bob Ratcliff :"Il faudra cibler et trouver le joueur capable de nous apporter un plus. Voir qui est disponible et ce n’est pas simple. C’est un poste crucial. Derrière, nous avons de très bons jeunes qui manquent plus d’expérience que de talent." L'alliage entre le talent et l'expérience donne Mamadou Sakho, qui devrait facilement s'imposer dans l'arrière-garde niçoise le tout en encadrant des jeunes qui manquent cruellement d'expérience comme Daniliuc, Bambu ou ncore Nsoki. Apparu à quatre reprises avec Crystal Palace, il avait quitté le PSG il y'a huit ans et était notamment évoqué du côté de l'OL dernièrement. L'international français (29 sélections) devrait donc refouler les pelouses de Ligue 1 mais cette fois sous le maillot de Nice !













Par Chemssdine