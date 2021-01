OGC Nice Mercato : Un ancien héros des Bleus visé par les Aiglons ?

Publié le 03 janvier 2021 à 18:35

L'OGC Nice manque cruellement d'un leader défensif depuis la rupture des ligaments croisés du capitaine Dante, éloigne des terrains depuis deux mois. Afin de combler ce manque, les Aiglons se sont intéressés à un ancien international français.

L'OGC Nice, à fond sur Mamadou Sakho ?

Dans le but de recruter un défenseur central d'expérience pour encadrer les jeunes centraux - Daniliuc, Bambu, N'Soki, Pelmard, l'OGC Nice aurait ciblé le profil de Mamadou Sakho selon Foot mercato. Le héros des Bleus lors du barrage pour la Coupe du monde face à l'Ukraine en 2013 (doublé), a perdu sa place de titulaire dans son équipe de Crystal Palace. Sakho accumule déjà beaucoup d'expérience après ses six années passées au PSG suivies de quatre années à Liverpool. Depuis 2017, il porte les couleurs des Eagles. Ses qualités défensives et son expérience auraient donc séduit les dirigeants niçois. "Il faudra cibler et trouver le joueur capable de nous apporter un plus. [...] Derrière, nous avons de très bons jeunes qui manquent plus d’expérience que de talent" avait déclaré le propriétaire Bob Ratcliffe dans Nice Matin.

D'autres pistes sondées par l'OGC Nice

En plus de Mamadou Sakho, les Azuréens s'étaient penchés, d'après L'Equipe, sur l'ex-Lyonnais Samuel Umtiti, constamment gêné par les blessures et dont le temps de jeu à Barcelone est famélique. D'autres noms avaient été évoqués, comme ceux de William Saliba, l'ancien défenseur de l'ASSE placardisé à Arsenal, Jean-Clair Todibo, prêté par le Barça à Benfica, Mohamed Simakan, pourtant proche de l'AC Milan, ou Issa Diop, l'ancien Toulousain qui évolue à West Ham.













Par Clément