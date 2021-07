Montpellier : Officiel, Vitorino Hilton prend sa retraite à 43 ans !

Publié par Thomas le 01 juillet 2021 à 16:15

Le légendaire défenseur brésilien de Ligue 1, Vitorino Hilton, prend officiellement sa retraite à 43 ans. Le joueur, arrivé en France en prêt au SC Bastia en 2003, est resté fidèle au championnat de l’hexagone pendant plus de 18 ans jusqu’à aujourd’hui, où Hilton a annoncé ce jour qu’il raccrochait définitivement les crampons. Après des expériences en Corse, au RC Lens, à l’ OM et à Montpellier (club où le joueur jouait depuis 2011), Vitorino Hilton est une véritable légende de notre championnat et un leader d’équipe exemplaire.

Vitorino Hilton : Leader légendaire du championnat de France

Au-delà de sa longévité qui force le respect, le défenseur brésilien s’est toujours imposé dans tous les clubs où il est passé. Arrivé en 2004 au RC Lens, Hilton s’impose très vite comme l’un des libéros les plus sûrs du championnat. Nommé dans l’équipe type de Ligue 1 en 2007 et 2008, il part la saison suivante à l’Olympique de Marseille où il sera de nouveau dans l’équipe type de la saison 2008-2009. Sous les ordres de Didier Deschamps, le Brésilien prendra une autre ampleur, en remportant le championnat de France en 2010, et en jouant à différentes reprises la Ligue des Champions.

En 2011, Vitorino Hilton signe à Montpellier. Il ne le sait pas encore, mais il restera dans le club héraultais une décennie, où il remportera un nouveau titre de champion de France sous les ordres de René Girard lors de sa première saison (devant le Paris Saint-Germain passé sous l’ère QSI). Arrivé à la fin de son contrat en 2014-2015, Montpellier lui renouvelle un contrat d’un an, pour le joueur qui a déjà 37 ans. Malgré un âge avancé, le défenseur ne faiblit pas, au contraire, il impressionne par sa régularité et sa justesse défensive, à tel point que son contrat sera toujours renouvelé jusqu’en 2021. Joueur étranger le plus capé en Ligue 1, Vitorino Hilton met donc un terme à sa carrière de footballeur après plus de 600 matchs en Ligue 1.





-