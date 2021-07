PSG Mercato : Une révélation-choc sur le dossier Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2021 à 07:31

Kylian Mbappé donne du fil à retordre aux dirigeants du PSG dans les tractations de la prolongation de son contrat. Une nouvelle révélation sur le dossier vient de sortir.

PSG : Kylian Mbappé ne veut pas prolonger « en l’état »

Déjà à la « Une » de toute la presse européenne pour son pénalty raté contre la Suisse, synonyme d’élimination pour la France en huitième de finale de l’Euro, Kylian Mbappé fait encore parler de lui pour son avenir au PSG. Jeudi soir, le journal L’Équipe a lâché une bombe en annonçant que l’international français de 22 ans a informé la direction du Paris Saint-Germain de son refus de prolonger son contrat « en l’état. » L’ancien buteur de l’AS Monaco annonçait vouloir attendre la fin de l'Euro avant de prendre sa décision.

D’après le quotidien sportif, le champion du monde 2018 veut rester et honorer sa dernière année d’engagement avec le club de la capitale. Pour prolonger, le meilleur buteur de la saison écoulée en Ligue 1 veut être convaincu par le projet sportif de Leonardo. Comme il l’a répété il y a quelques semaines dans les colonnes de France Football : « je dois prendre la bonne décision et c’est difficile… Je dois me donner toutes les chances de prendre une bonne décision. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. »

Autrement dit, Mbappé attend de la direction du PSG la mise en place d'une équipe ambitieuse et compétitive. Une équipe capable de gagner la Ligue des champions dès la saison prochaine.

Al-Khelaïfi prend le dossier Mbappé en main

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (…) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas entendre parler d’un départ en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Comme il l’a dit dans son interview accordée à L’Équipe début juin, le président du Paris Saint-Germain est prêt à faire tout ce qui est possible afin de convaincre son avant-centre tricolore de rester et renouveler son bail. Pour ce faire, le dirigeant qatarien a décidé d’écarter son directeur sportif Leonardo de la gestion du dossier et de prendre lui-même les choses en main. « En l’état, Kylian Mbappé ne prolonge PAS au PSG ! En revanche, son entourage assure qu’il va rester cette saison en attendant de reprendre les discussions. Les échanges se poursuivent entre sa famille et Nasser Al-Khelaïfi », annonce RMC Sport ce vendredi soir.

Après l’arrivée du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, libre depuis la fin de contrat à Liverpool, le PSG doit annoncer prochainement les renforts du gardien de but de l’Italie et de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma, de l’arrière droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi et surtout du légendaire défenseur du Real Madrid Sergio Ramos qui a trouvé un accord total avec les Rouges et Bleus sur la base d’un contrat de deux ans.

Et aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaïfi a transmis une offre à Lionel Messi, libre depuis le 30 juin et la fin de son bail avec le FC Barcelone. Reste donc à savoir si ce recrutement XXL suffira à convaincre Mbappé de parapher un nouveau contrat avec le PSG.