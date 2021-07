PSG Mercato : Jour de visite médicale pour Sergio Ramos à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2021 à 18:31

Ça se précise de plus en plus ! Sergio Ramos va devenir un nouveau joueur du PSG. L'ancien défenseur central du Real Madrid a trouvé un accord avec le club de la capitale et s’apprête à débarquer pour sa visite médicale.

Accord entre le PSG et Sergio Ramos pour deux ans

Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid le 30 juin, Sergio Ramos a préféré dire non aux clubs anglais, italiens et allemands pour venir retrouver Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Hier déjà, RMC Sport annonçait que « Sergio Ramos a donné son accord pour rejoindre le PSG. La légende du Real Madrid a refusé l'offre de deux clubs anglais, dont un qui proposait plus d'argent que Paris. Le frère du défenseur est à Paris ce jeudi pour finaliser l'arrivée du joueur. Il devrait s'engager pour deux ans avec le PSG. »

Ce vendredi, Sky Germany confirme la tendance dans ce dossier et ajoute un détail très important. En effet, la chaîne sportive indique que l’ancien capitaine du Real Madrid est attendu à Paris ce vendredi ou au plus tard samedi pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Après avoir mis la main sur Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool, le Paris Saint-Germain s'apprête à annoncer officiellement la signature du très expérimenté champion du monde 2010. Toutefois, cette arrivée ne fait pas que des heureux au sein du vestiaire parisien.

PSG Mercato : Sergio Ramos arrive, Kimpembe l'a mauvaise

À 35 ans et après avoir tout gagné avec le Real Madrid en seize ans, Sergio Ramos va écrire une nouvelle page de sa carrière sous le maillot du Paris Saint-Germain dès la saison prochaine. Alors que l’arrivée de l’international espagnol est de plus en plus imminente, l’atmosphère ne serait pas bon enfant du côté du vestiaire parisien. Potentielle victime de la venue de l’homme aux quatre Ligues des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018), Presnel Kimpembe« n’était pas le plus ravi » après l’accord annoncé entre le PSG et l’ancien défenseur du FC Séville, révèle ce vendredi le journal Le Parisien.