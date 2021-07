Mercato Rennes : Manchester accélère pour Camavinga !

Publié par Thomas le 05 juillet 2021 à 02:57

Le mercato de Manchester United n’en finit plus de s’agiter, alors que le club est en bonne position pour recruter le défenseur central français du Real Raphaël Varane, voilà que les Anglais s’attaquent désormais au dossier Eduardo Camavinga ! Selon le journaliste Fabrizio Romano, très au courant des dernières infos de Premier League, le club mancunien aurait établi le contact avec Rennes pour le milieu de terrain de 18 ans, cible principale des Red Devils cet été. Selon le journaliste italien, le club breton serait prêt à lâcher Camavinga pour environs 30 millions d’euros, une somme relativement abordable dans la mesure où le contrat du joueur se termine l’été prochain.

Mercato Rennes : Camavinga proche de rejoindre Manchester United cet été

Le milieu de terrain de 18 ans, est courtisé par les plus grands clubs européens depuis ses débuts précoces au Stade Rennais en 2019. Alors que le PSG semblait ces derniers temps le plus à même d'attirer Camavinga, c’est finalement Manchester United qui serait le plus avancé dans le dossier. Le club anglais aurait établi contact avec le club breton, qui serait ouvert aux négociations. Rennes demanderait une somme de 30 millions à Manchester pour le joueur qui sera libre l’été prochain.

Camavinga, le futur Pogba à Manchester ?

Eduardo Camavinga (2002) fait parti des jeunes les plus prometteurs de la planète foot. Ayant fait ses débuts dans l’élite en 2019, le milieu de terrain impressionne de par son aisance technique et son assurance à un si jeune âge. Avec un profil de box-to-box, le Français suit les pas d’un autre compatriote médiatisé très jeune, Paul Pogba. Les deux milieux de terrains partagent de nombreuses similitudes dans leurs jeux. A la fois robustes défensivement et doués techniquement, les deux milieux sont de véritables couteaux suisses pour leurs équipes. Quelques années plus tôt, Paul Pogba (formé à Manchester United) explosait aux yeux du monde à la Juve, et était alors considéré comme l’un des milieux les plus complets du monde. Camavinga, avec déjà 82 matchs à Rennes et un but en Equipe de France à seulement 18 ans, semble suivre la même trajectoire.