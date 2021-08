Stade Rennais Mercato : Coup de folie du PSG, Camavinga arrive !

Publié par Thomas le 23 août 2021 à 10:45

Le dossier Camavinga est tout proche d’arriver à sa fin ! Comme le révèle les quotidiens Ouest France et L'Équipe, le jeune milieu français du Stade Rennais serait à un pas de rejoindre le PSG avec qui il est tombé d’accord ces dernières heures. Une opération bienvenue pour Rennes qui empochera 30 millions d’euros pour son joyau, à un an de la fin de son contrat.

Mercato PSG : Camavinga va s’ajouter aux recrues stars de Paris

Décidément, rien ne pourra stopper le mercato phénoménal du Paris Saint-Germain, qui, après Lionel Messi va s’attribuer les services d’un des plus grands espoirs du football moderne, le milieu de terrain Eduardo Camavinga. Selon la presse français, le joueur de 18 ans aurait disputé ce week-end son dernier match avec le SRFC (victoire 1-0 contre le FC Nantes). Comme évoqué à maintes reprises, Camavinga désirait arriver au terme de son contrat en Bretagne, soit jusqu'en 2022, pour ensuite rejoindre gratuitement une grande écurie. Le Stade Rennais cherchait de son côté à vendre son joueur dès cet été afin de ne pas perdre économiquement.

Si le Real Madrid ou Manchester United semblaient bien placés pour enrôler la jeune pépite, c’est finalement le PSG qui devrait, sauf retournement de dernière minute, recruter Camavinga pour une somme avoisinant les 30 millions d’euros. Une somme bien inférieure aux 100 millions d'euros de la saison passée et les 50 millions d'euros exigés par Nicolas Holveck lors de ce mercato. Le milieu de terrain a vu sa valeur considérablement baisser ces dernières semaines, et pour cause, il est beaucoup moins utilisé par Bruno Genesio depuis la reprise du championnat (seulement 15 minutes disputées contre Nantes dimanche).

L’objectif du joueur était clair, jouer pour une grande équipe européenne pour gagner la Ligue des Champions et augmenter ses chances de participer à la Coupe du Monde au Qatar. Le PSG n’a pour l’instant réalisé aucune offre mais devrait s’activer dans les prochains jours. Les Rouge et Bleu grillent donc la priorité au Real Madrid qui semblait, encore il y a quelques temps, le plus à même d’enrôler Camavinga.

Camavinga vite oublié à Rennes ?

La situation du joueur du Stade Rennais avait de quoi surprendre les observateurs du football. Le joyau rennais, voué à un très grand avenir, ne faisait plus partie des plans de Bruno Genesio, qui lui offrait seulement des fins de matchs depuis le début de la Ligue 1. La signature de Baptiste Santamaria et bientôt de Lovro Majer, n’ont fait qu’éloigner encore plus Camavinga du 11 titulaire rennais.