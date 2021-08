Stade Rennais Mercato : Camavinga ne va pas au PSG !

Publié par Gary SLM le 23 août 2021 à 23:26

L’avenir de Edouardo Camavinga est présentement en train de se jouer au Stade Rennais FC. Annoncé au PSG, le club de la capitale n’a fait aucune offre pour la pépite de Rennes.

Stade Rennais : Camavinga n'est pas attendu au PSG

Selon les informations croisées de Ouest-France et L’Équipe, Edouardo Camavinga devrait quitter le SRFC. Le nom du milieu défensif est cité au PSG, qui aurait fait une offre comprise entre 30 et 35 millions d’euros. Il n’en est rien puisque le club de la capitale n’a rien proposé pour l’international milieu de terrain des Rouges et Noir.

C’est le quotidien Le Parisien, sur son site internet, qui tord le cou à cette rumeur. Cette rumeur de l’arrivée prochaine du joueur de Rennes à Paris a été amplifiée par des confidences qu’il aurait faites à des groupes de supporters de son club. Camavinga aurait laissé entendre à ces derniers que son match d’hier dimanche face au FC Nantes (1-0) était son dernier au club breton.

Aucune offre des Parisiens pour le milieu du SRFC

La source parisienne dément une arrivée prochaine du joueur dans la même équipe que Lionel Messi, Neymar et de son ami Kylian Mbappé. LeParisien assure que “Le PSG n’a pas fondamentalement besoin” de ses services. Il n’a donc fait aucune offre bien qu’il ne souhaite probablement pas passer à côté d’un grand joueur de demain.

Il faut noter que Camavinga a refusé de prolonger son contrat avec le Stade Rennais. Il sera donc libre de partir gratuitement en juin 2022 si la situation reste en l’état. Cette question peut cependant se régler par sa vente à un club de football autre que le Paris Saint-Germain. Chelsea qui a déjà fait de bonnes affaires avec le SRFC pourrait être la destination surprise du joueur.

Plusieurs fans de l'équipe de l'Ille-et-Vilaine n'hésitaient pas à citer le nom du club londonien comme probable destination de leur milieu de terrain.