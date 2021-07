PSG : Mbappé reçoit un nouveau soutien face aux critiques

Publié par Ange A. le 05 juillet 2021 à 05:30

Kylian Mbappé traverse une période morose depuis l’élimination prématurée de l’équipe de France à l’Euro 2020. Au cœur des critiques, l’attaquant parisien peut compter sur l’appui du Collectif Ultras Paris (CUP).

Le CUP vole au secours de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre depuis l’élimination de la France à l’Euro 2020. L’attaquant du Paris Saint-Germain est sous le feu des critiques suite à son raté lors de la séance des tirs au but contre la Suisse. Après cette élimination des Bleus, l’attaquant du PSG a encore fait parler suite aux révélations de L’Équipe au sujet de son avenir. Ces révélations ont davantage exposé le joueur de 22 ans déjà victime d’attaque de tout genre et de critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux. Dans cette période compliquée, le pensionnaire du PSG peut compter sur les supporters du club francilien.

Le Collectif Ultras Parisien vient d’apporter son soutien au champion du monde tricolore. « Racisme, lynchage médiatique : soutien à Kylian Mbappé » , peut-on lire sur la banderole déployée aux abords du Parc des Princes, côté virage Auteuil.

Avenir, Euro 2020, un été difficile pour Mbappé

L’Euro 2020 était la deuxième compétition internationale de Kylian Mbappé avec les Bleus. Il a quitté le tournoi avec une seule passe décisive. Un bilan en deçà des attentes placées en lui. Déjà critiqué après son tir au but raté contre La Nati, il a encore subi la foudre de ses détracteurs concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain. Le polyvalent attaquant ne souhaite pas prolonger son contrat actuel avec le PSG qui expire en 2022. Le journal national assure que le joueur compte néanmoins aller au bout de son bail et quitter la capitale en tant que joueur libre. Un véritable coup dur qui se profile pour Paris alors que son président Nasser Al-Khelaïfi s’était jusqu’ici montré confiant au sujet de la prolongation du natif de Bondy.