Euro 2020 : La tristesse des Bleus après l'élimination

Le parcours de l’équipe de France à l’ Euro 2020 s’arrête en huitièmes de finale. Les Bleus de Didier Deschamps ont été sortis lundi aux tirs au but par la Suisse. Les champions du monde ont fait part de leur déception après la rencontre.

Euro 2020 : Fin de l’aventure pour les Bleus

Finaliste lors du dernier Euro, la France n’ira pas plus loin qu’en huitièmes de finale de l’ Euro 2020. Lundi, les champions du monde ont été sortis de la compétition par la Suisse. Menés au score à la mi-temps (0-1), les hommes de Didier Deschamps sont parvenus à refaire leur retard au retour des vestiaires. Un doublé de Karim Benzema et un bijou de Paul Pogba ont permis aux Bleus de mener trois buts à un. Mais la bande à Hugo Lloris s’est faite rattraper en fin de match par la Nati (3-3). Laquelle est venue à bout des Français aux tirs au but. Un penalty manqué de Kylian Mbappé a mis fin aux rêves d’un nouveau sacre au championnat d’Europe.

Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps refuse d’accabler Kylian Mbappé après son échec. Le sélectionneur national appelle à la solidarité de son groupe suite à cette désillusion. « Tout le groupe est uni dans le vestiaire, Kylian assume sa responsabilité, il se sent coupable, mais il n’a pas à l’être. Il n’y a pas le moindre souci là-dessus, le groupe est uni et solidaire, il l’a toujours été », a-t-il confié en conférence de presse.

Varane les yeux tournés vers le Qatar

Comme son entraîneur, Hugo Lloris a également dédouané l’attaquant du Paris Saint-Germain. Pour le capitaine des Bleus, tout le monde est coupable à ce stade. « C’est douloureux surtout aux penalties. On s’est battu malgré les blessures et l’adversité. Il n’y a pas d’excuses à se chercher et il faut saluer les Suisses », a déclaré le portier au micro de beIN Sports. Déçu de la contreperformance du soir, Raphaël Varane s’est tourné vers les prochains rendez-vous, vantant au passage la qualité du groupe auquel il appartient. « On a un bon groupe, une bonne mentalité. On garde la tête haute […] Il faut surtout garder en tête les prochains objectifs », a lâché le défenseur du Real Madrid à TF1. Sortis de l’ Euro 2020, les Bleus doivent désormais préparer la défense de leur titre mondial dans un an au Qatar.