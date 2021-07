PSG Mercato : Un ancien du club torpille les plans d’Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2021 à 22:22

Face au blocage des négociations menées par son directeur sportif Leonardo, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a personnellement pris le dossier Kylian Mbappé en main. Mais contre toute attente, un ancien du club de la capitale milite à contre-courant de la direction parisienne.

Leonardo en difficultés, Al-Khelaïfi au secours dans le dossier Mbappé

Attendu après l’Euro 2020 pour clarifier sa situation avec le Paris Saint-Germain, à un de la fin de son contrat, l’international français a préféré rompre les négociations et partir en vacances. Selon RTL et RMC Sport, le champion du monde 2018 a informé la direction parisienne qu’il ne souhaite pas renouveler son bail « en l’état ». Alors que Florentino Pérez est toujours aussi chaud pour faire venir l’ancien avant-centre de l’AS Monaco au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi s’est personnellement invité dans les pourparlers en prenant l’affaire en main.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente (…) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? »

Après avoir fait cette déclaration dans L’Équipe début juin, l’homme d’affaires qatarien veut tout mettre en oeuvre pour convaincre son buteur de 22 ans de parapher un nouveau bail et de s’inscrire dans la durée comme son coéquipier Neymar, prolongé jusqu’en juin 2026. Cependant, un ancien joueur du club de la capitale vient d’adresser une lettre au natif de Bondy qui pourrait mettre sérieusement à mal les efforts de direction du PSG.

Nicolas Anelka conseille à Kylian Mbappé de quitter le PSG

Dans une lettre ouverte publiée sur le site britannique The Athletic, Nicolas Anelka conseille simplement à Kylian Mbappéde quitter le Paris Saint-Germain et le championnat français pour réaliser ses ambitions personnelles en Angleterre ou en Espagne. « Ton choix dépend de ce que tu veux accomplir en football. Si tu veux les plus grands honneurs, tu devras quitter le PSG à un moment donné. Quoi que tu fasses à Paris, ce sera bien, mais tu auras toujours quelqu'un pour dire : "C'est bien ce que tu as fait au PSG, mais ce n'était que la France." Les meilleurs Championnats sont en Angleterre et en Espagne, donc tu n'as pas pu encore te mesurer aux meilleurs joueurs dans le meilleur Championnat », a écrit l’ancien attaquant des Rouges et Bleus au moment où son ancien club fait des efforts pour convaincre le Golden Boy 2017 de prolonger son engagement.