LOSC : Transfert de Renato Sanches à Liverpool, de gros indices

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2021 à 06:20

Liverpool ne lâche plus Renato Sanches d’un seul pouce, depuis que le milieu de terrain du LOSC a brillé, sur le plan individuel, à l’Euro 2020. Le club de Premier League aurait déjà bouclé le transfert du Portugais. Le montant de l’indemnité, la durée du contrat et même le salaire du joueur sont dévoilés.

LOSC : Liverpool, 35 M€ pour s'offrir Renato Sanches ?

Sauf retournement de situation de dernières minutes, Renato Sanches, insaisissable joueur du LOSC, devrait signer à Liverpool. Séduits par le profil de ce dernier depuis qu’il était au Bayern Munich, les Reds ont fini par se décider à le recruter. Cela, grâce à ses performances avec Lille OSC en Ligue 1 et dernièrement avec la sélection portugaise à l’Euro 2020. Le Portugal a certes été éliminé en 8e de finale, mais le virevoltant milieu de terrain a été impressionnant. Selon le journaliste Pedro Almeida, Liverpool a sorti 35 M€ pour convaincre les Dogues.

Renato Sanches devrait signer un long contrat de 5 ans et demi avec le club de Premier Laegue. Concernant son salaire, il a pris du volume, car la source croit savoir que les parties se sont accordées sur le montant de 4,5 millions d’euros par an. Or le natif de Lisbonne touchait 3 M€ brut par an au LOSC, selon l’estimation de L’Équipe.

Le Protugais recruté à 20 M€ et estimé à 30 M€

Si le transfert se confirme, Renato Sanches aura passé deux saisons à Lille. Une première (2019-2020) au cours de laquelle il a été en difficulté à cause d’un souci d’adaptation, et un deuxième exercice (2020-2021) réussi et couronné par le titre de champion de France 2021. Le joueur de 24 ans a disputé 59 matchs avec le club nordiste, pour 5 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues sous le maillot lillois. Selon Transfermarkrt, la cote de Renato Sanches est estimée à 30 M€ sur le marché des transferts. Le LOSC avait décaissé 20 M€ pour le recruter au Bayern Munich en août 2019.