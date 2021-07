OM Mercato : Visite médicale pour Pau Lopez, tout est bouclé !

Publié par Timothée Jean le 06 juillet 2021 à 08:46

À la recherche d’un nouveau gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda, l’ OM s’apprête à boucler le transfert de Pau Lopez. Selon Sky Italia, le gardien de but de l'AS Rome devrait passer sa visite médicale à Marseille dans les prochaines heures.

OM Mercato : Accord total pour Pau Lopez

L’ OM rentre dans la phase finale pour le transfert de Pau Lopez. Depuis quelques semaines, le gardien de but de l’AS Rome est courtisé par le club phocéen, désireux de renforcer ses buts. L’entraineur Jorge Sampoali a avoué lors de la saison dernière qu’il souhaite avoir un nouveau portier pour concurrencer ou remplacer Steve Mandanda la saison prochaine. Un message bien reçu par ses dirigeants, qui ont activé plusieurs pistes pour renforcer ce secteur de jeu.

Et après moult recherches, les dirigeants de l' Olympique de Marseille ont finalement porté leur choix sur le gardien de l’AS Rome. Sky Italia, avec un grand optimisme, assure que les dirigeants phocéens sont finalement parvenus à trouver un accord avec leurs homologues romains pour le transfert du joueur de 26 ans. Et si Pau Lopez se montrait dans un premier temps réticent à l’idée de rejoindre l’équipe Marseillaise, il aurait finalement changé d’avis. Le portier espagnol aurait répondu favorablement au projet de l’OM, selon le média transalpin. Tout semble donc réuni pour son arrivée à l' OM. Le gardien de but de l’AS Rome est d'ailleurs attendu à Marseille pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat.

Pau Lopez à Marseille, tout se joue ce mardi

Le média italien confirme en effet l’arrivée imminente de Pau Lopez à l’Olympique de Marseille. La source assure que le portier espagnol va passer ses tests médicaux ce mardi dans la ville phocéenne. Une fois la visite médicale validée, le footballeur de 26 ans devrait rejoindre l’ OM sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat estimée à 12 millions d’euros. Steve Mandanda devrait donc avoir de la concurrence pour le rôle de titulaire dans les cages Olympiennes la saison prochaine.