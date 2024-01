48 heures avant le match entre le Stade Rennais et l’OM, Gennaro Gattuso a créé la surprise en annonçant la prochaine titularisation de Ruben Blanco.

OM : Gennaro Gattuso fait confiance à Ruben Blanco contre le Stade Rennais

Le poste de gardien de but titulaire n’est pas un sujet clivant à l’Olympique de Marseille. Pau Lopez reste indiscutable dans les cages de l’OM avec un bilan de 25 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Mais le portier espagnol doit céder sa place en Coupe de France à sa doublure Ruben Blanco. Ce dernier a été performant lors de la victoire contre Thionville (1-0) et sera une nouvelle fois titulaire dans cette compétition.

Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a en effet assuré que « Ruben Blanco jouera », le prochain match de l’OM contre le Stade Rennais, prévu ce dimanche en 16es de finale de la Coupe de France. Cette information est importante, car le choix du gardien de but est une décision stratégique dans le football. En alignant Ruben Blanco en Coupe de France, l’entraîneur marseillais opère certes un turnover dans les buts, mais il réaffirme surtout sa confiance en deuxième portier espagnol.

Gennaro Gattuso met également en avant les qualités athlétiques de l’ancien gardien du Celta Vigo en utilisant l'expression "athlète à 360 degrés". Cela laisse entendre que Ruben Blanco est un joueur complet et polyvalent sur le plan physique, mais aussi qui « sait se faire apprécier sur et en dehors du terrain ». Ce qui peut jouer un rôle significatif dans la cohésion de l’équipe.

Ruben Blanco veut jouer le plus possible à l’Olympique Marseille

Barré par la rude concurrence de son compatriote Pau Lopez, Ruben Blanco doit se contenter d’un faible temps de jeu à l’Olympique de Marseille. Il n’a disputé que 4 petites rencontres depuis l’entame de la saison. Malgré ce faible temps de jeu, le joueur de 28 ans ne baisse pas les bras. Il travaille sans relâche afin de jouer régulièrement et de s'établir en tant que gardien de but numéro un de l'OM.

Ruben Blanco a lui-même avoué que son objectif principal est d’inverser sa situation et de devenir un titulaire indiscutable dans les cages de l’Olympique de Marseille. Dans le cas contraire, s’il ne parvient pas à atteindre cet objectif, le portier espagnol n’exclut pas la possibilité d’aller dans un autre club plus propice à son épanouissement. Mais pour le moment, il accepte sa situation et se plie aux décisions de son entraîneur, même si elles ne correspondent pas à ses ambitions personnelles.