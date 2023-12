Après la victoire 2-1 de l'OM face à Clermont, Gennaro Gattuso a complètement adoubé Amine Harit, qui retrouve progressivement son meilleur niveau.

OM : Gennaro Gattuso s'enflamme pour Amine Harit

Longtemps éloigné des pelouses en raison d'une blessure contractée avant la Coupe du Monde 2022, Amine Harit est de retour à son meilleur niveau. Le jeune international marocain monte en puissance ces dernières semaines et enchaîne avec les bonnes performances. Il a grandement participé à la victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille face à Clermont, inscrivant surtout le deuxième but phocéen avant la pause. C'est son premier sous les couleurs marseillaises depuis plus d'un an et sous les ordres de Gennaro Gattuso. Ce qui permet à l'OM de porter son bilan à huit victoires et trois nuls à domicile entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Cette performance collective est globalement saluée par l'entraîneur italien de l'OM, mais un homme en a reçu des éloges particulières.

Élu homme du match pour sa performance individuelle, Amine Harit a séduit son entraîneur. En conférence de presse d'après-match, Gennaro Gattuso n'a pu s'empêcher d'adouber le Marocain. S'il se réjouit de le voir enfin marquer, l'Italien n'a aucun doute sur le talent de Amine Harit, qui a d'énormes qualités selon lui. Le Lion de l'Atlas était « l'homme en plus » qui a apporté de « la supériorité numérique grâce à ses dribbles, sa capacité exceptionnelle à éliminer l’adversaire », a déclaré Gattuso. Même si le joueur de 26 ans a connu un coup de mou après la pause, l'homme de 45 ans est convaincu qu'il a « a fait un match d’une très grande qualité ».

La belle série marseillaise

A l'occasion de cette seizième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a confirmé sa solidité et sa réputation d'équipe imprenable au Vélodrome. Les hommes de Gennaro Gattuso sont maintenant sur une série de 11 matchs à domicile sans la moindre défaite à domicile. Sur cette belle série, le but concédé contre Clermont n'est seulement que le deuxième encaissé par l'OM sur ses installations. Le dernier à avoir réussi à tromper la vigilance de Pau Lopez au Vélodrome est Junya Ito, évoluant à Reims.