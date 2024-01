En zone mixte, Pau Lopez s’est exprimé sur la défaite de l’OM aux tirs au but face au Stade Rennais, en soulignant l'aspect aléatoire de cette épreuve.

OM : Pau Lopez se défend après échoué aux tirs au but

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille a connu une sortie prématurée de la Coupe de France, après une défaite aux tirs au but contre le Stade Rennais (1-1, 9 t.a.b. 8). Malgré les efforts du gardien Pau Lopez, qui avait brillamment arrêté le penalty de Benjamin Bourigeaud en fin de première période, l'équipe phocéenne s'est inclinée lors d'une longue séance de tirs. À l’issue du match, le gardien de but de l’OM n’a pas caché sa déception.

Et s’il n’a arrêté aucun tir lors de cette épreuve décisive, Pau Lopez s’est défendu en soulignant le caractère aléatoire des tirs au but, les qualifiant de « loteries » inhérentes à la vie du gardien. Le portier espagnol a reconnu que « parfois, on arrête les tirs, et parfois non », insistant sur la nécessité de respecter cet aspect du jeu tout en travaillant en vue de s'améliorer dans cet exercice particulier.

Pau Lopez se projette déjà sur le prochain match

Malgré la déception de l'élimination, Pau Lopez a appelé à se concentrer davantage sur les 90 minutes de jeu réglementaires. Il souligne l'importance d'analyser le match dans son ensemble plutôt que de se fixer uniquement sur les tirs au but. « Lorsque les tirs au but sont passés, il est facile de dire qu'il fallait aller à droite ou à gauche. Mais il faut plus analyser le match qu'on a fait », a-t-il déclaré.

L’ancien joueur de l’AS Rome indique qu’il faut surtout se concentrer sur ce qui peut être amélioré et travailler en conséquence. Il a rappelé que chaque moment est différent et que l'accent doit être mis sur la préparation pour le prochain défi, à savoir le match contre l'AS Monaco, prévu samedi prochain lors de la 19e journée de Ligue 1. « Un match très compliqué arrive la semaine prochaine et il faut être bien pour rester là », a conclu Pau Lopez, montrant ainsi sa détermination à rebondir face à l'adversité.