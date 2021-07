PSG Mercato : Paul Pogba, la grande nouvelle pour Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 07:46

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba n'est pas intéressé par une prolongation à Manchester United. Le PSG veut en profiter pour le recruter durant ce mercato estival. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, devrait d’ailleurs avoir une réelle opportunité dans ce dossier.

Mercato PSG : Paul Pogba favorable à une arrivée à Paris

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United, il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato. »

En décembre dernier, Mino Raiola annonçait déjà la couleur concernant l’avenir de Paul Pogba dans une interview accordée au quotidien italien Tuttosport. Et ces derniers jours, le média français Foot Mercato assure que l’international français pourrait débarquer au Paris Saint-Germain cet été. Libre dans douze mois et n’étant pas vraiment chaud à l’idée de prolonger avec Manchester United, Pogba a entamé des négociations avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Et les choses avancent plutôt bien entre les deux parties.

« Les deux parties ont discuté des conditions d'un possible transfert cet été, entre salaires et primes demandés ainsi que les différentes commissions. Les positions se sont d'ailleurs rapprochées entre les deux clans. En quête d'un renfort supplémentaire dans ce secteur, le PSG a donc recueilli tous les paramètres de ce dossier (…) Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, respectivement président et directeur sportif du club francilien, ont déjà échangé avec Paul Pogba pour lui présenter leur projet sportif. Ce dernier est intéressé à l'idée d'évoluer à Paris, où il retrouverait ses partenaires Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ou encore le Brésilien Neymar, tous favorables à sa venue », indique le site sportif.

Après Georginio Wijnaldum et en attendant Edouardo Camavinga, le PSG pourrait donc frapper un gros coup cet été en recrutant Paul Pogba. D’autant que l’un des prétendants les plus sérieux ne semble plus intéressé.

La Juventus renonce à Paul Pogba

En effet, profitant d’un entretien avec Sky Italia, Fabio Paratici, l’ancien directeur sportif de la Juventus Turin, a démenti tout intérêt des Bianconeri pour le milieu de terrain tricolore. Après avoir quitté Turin en 2016 pour rejoindre le Nord de l’Angleterre, la Pioche n’est plus une priorité pour le club italien.

« Pogba à la Juventus ? Nous aimons toujours beaucoup les joueurs que nous avons eus par le passé. Paul est arrivé à 18 ans, il a grandi avec nous et c’était une grande satisfaction de le voir réussir (...) Cela dit, je pense que c’est très difficile (de le faire revenir) et il n’y a jamais eu un moment où nous avons été proches de le reprendre », a expliqué le nouveau directeur sportif de Tottenham.

Alors que les dirigeants de Manchester United réclament 80 millions d’euros pour la dernière année de contrat du natif de Lagny-sur-Marne, le Paris Saint-Germain se retrouve désormais en pôle position pour le récupérer cet été.