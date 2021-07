PSG Mercato : Messi, Al-Khelaïfi reçoit deux réponses fulgurantes

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 12:00

Lionel Messi, libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec le Barça le 30 juin, intéresse le PSG. Nasser Al-Khelaïfi a même déjà formulé une offre pour tenter d’attirer la star argentine au Paris Saint-Germain cet été. Mais du côté de la Catalogne, les Blaugranas n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier.

Le PSG passe à l'action avec Lionel Messi

« Messi est-il toujours une possibilité ? Il n'a toujours pas prolongé avec le Barça. Vous me faites rire. Je vous l'ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours. Vous pouvez parler de lui, la saison est terminée et il est libre... En effet, d'ailleurs je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit (depuis le 1er janvier) de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique. »

Après sa sortie dans les colonnes de L’Équipe début juin, le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi est passé à l’action pour tenter de convaincre l’attaquant du FC Barcelone. En effet, Andrés Onrubia Ramos, journaliste espagnol pour le quotidien AS, a récemment révélé que « le PSG est intéressé par Leo Messi. Le club parisien a envoyé une offre à l’ancien joueur du Barça. Il est pour le moment concentré sur la Copa América, mais son père maintient les contacts avec le PSG. » Toutefois, un média britannique assure que le club culé n’est pas du tout inquiet concernant la prolongation de son capitaine.

Le Barça veut absolument garder Messi

Selon les informations de la chaîne sportive Sky Sport, les dirigeants du FC Barcelone sont convaincus que Lionel Messi va parapher un nouveau bail et poursuivre son aventure en Catalogne après la Copa América. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, son ancien coéquipier Xavi est serein quant à l’avenir de la Pulga.

« La situation de Lionel Messi ? Ce sont des circonstances du marché, il faut attendre. J'imagine qu'il discute avec le club et le président. Je souhaite le meilleur à Leo, en tant qu'ami et en tant que culé. Je lui souhaite de continuer au Barça, en espérant que cela puisse être annoncé le plus tôt possible. Si je devais parier, je dirais qu'il va rester au club. Même si, dans le football, on dit beaucoup de choses, je dirais qu'il va continuer. Leo a besoin du Barça et le Barça a besoin de Leo. Il est heureux à Barcelone, il y a été toute sa vie. Je parie qu'il va prolonger », a confié l’ancien milieu de terrain barcelonais.

Même son de cloche du côté de Joan Laporta. Dans l’émission de la COPE, El golazo del gol, le président du Barça a avoué que même si rien n’est encore signé, le septuple Ballon d’Or ne va pas répondre aux sirènes du Paris Saint-Germain. Laporta pari comme Xavi que le natif de Rosario va poursuivre sa carrière sous le maillot blaugrana.

« Messi ? Cela progresse de la manière prévue. Je l’ai déjà dit dans un autre programme, nous voulons qu’il reste et Leo veut rester (…) Nous cherchons la bonne formule. Nous aimerions que ce soit fait le plus tôt possible, mais nous savons combien de temps cela prend et cela progresse », a indiqué l’avocat espagnol. Nasser Al-Khelaïfi est donc prévenu.