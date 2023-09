En quête d’un digne héritier de Thiago Motta, retraité depuis l’été 2018, le PSG a réalisé un coup de maître en allant chercher Manuel Ugarte au Sporting Portugal.

Mercato PSG : Manuel Ugarte fait oublier Thiago Motta

Impressionnant depuis le début de la saison, Manuel Ugarte a déjà séduit le Parc des Princes. Recruté cet été contre un chèque de 60 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain du Sporting Portugal est considéré par beaucoup d’observateurs comme la plus belle affaire de Luis Campos depuis son avènement au Paris Saint-Germain. Très performant dans la récupération du ballon, le contre-pressing et la lecture du jeu, l’international uruguayen de 22 ans montre également une belle qualité dans les relances et sorties de balle. De quoi faire oublier Thiago Motta, l’ancien milieu de terrain défensif des Rouge et Bleu. De quoi rapidement se mettre dans la poche les supporters, mais aussi les anciens joueurs du PSG comme Javier Pastore.

Javier Pastore est fan de Manuel Ugarte

Libre depuis la fin de son contrat avec le Qatar SC cet été, Javier Pastore était de passage à Paris ce weekend pour suivre le premier Classique de la saison entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Après la démonstration de force des hommes de Luis Enrique, le milieu argentin de 34 ans a été séduit par Manuel Ugarte.

« Je n’avais jamais vu un match entier de lui. J’ai commencé à le regarder depuis qu’il est arrivé au PSG. C’est un joueur exceptionnel. C’est la clé pour le PSG. Il sait bien jouer au milieu, il est toujours bien placé, il est agressif au pressing, il récupère le ballon et il le passe tout de suite vers l’avant. C’est un joueur qui manquait. Thiago Motta était le dernier un peu comme ça, même s’il n’avait pas l’agressivité d’Ugarte. C’est un joueur qui va beaucoup donner au PSG », a déclaré Javier Pastore au micro de RMC Sport dimanche soir. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Manuel Ugarte se présente donc comme le digne héritier tant attendu de Thiago Motta.