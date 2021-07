OM Mercato : Après Almada, une autre pépite de Velez visée

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2021 à 07:51

En quête de renfort offensif, l’ OM semblait en pole position pour s’offrir le crack argentin, Thiago Almada. Mais aux dernières nouvelles, le club olympien aurait jeté l’éponge.

Thiago Almada est trop cher, l' OM vise un autre Argentin

Entraineur de l’ OM, Jorge Sampaoliconnait très bien Thiago Almada pour l’avoir eu sous ses ordres lors de son passage à la tête de la sélection argentine (2017-2018). L’entraineur phocéen voudrait l’attirer à Marseille lors de ce mercato estival. Un intérêt marseillais qui ne laisse pas insensible le joueur de 20 ans. RMC Sport révélait il y a quelques semaines que Thiago Almada a répondu favorablement à la proposition de l’ OM et pourrait retrouver son ancien sélectionneur à l’Olympique de Marseille.

Mais il faut croire que le crack argentin ne rejoindra pas l’OM cet été et pour cause, son club, Vélez Sarsfield, se montre trop gourmand pour son transfert. Le club argentin réclamerait pas moins de 15 millions d'euros pour sa pépite, un montant qui semble hors de portée pour l’OM. Les Phocéens ne devraient pas faire de proposition pour son transfert. Le journaliste pour SomosVelezOK, Ramita Boz en est convaincu et assure que l’Olympique de Marseille ne compte plus avancer ses pions pour Thiago Almada. Selon le confrère, le club olympien se tourne plutôt vers un autre joueur de Vélez Sarsfield.

Luca Orellano pisté par l’OM ?

Dans l’émission Passion Fortinera, le journaliste spécialiste de Velez révèle en effet un intérêt de l’OM pour Luca Orellano. L’attaquant argentin de 21 ans a réalisé de belles prestations en Argentine et serait beaucoup moins onéreux que son compatriote. Transfermarkt évalue son prix à 2,5 millions d’euros. La source explique que les représentants du joueur de 21 ans pourraient se rendre en France dès cette semaine afin de négocier son transfert à Marseille. Reste désormais à savoir si les différentes parties engagées dans ce dossier parviendront à conclure un accord.