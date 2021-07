OM Mercato : Ben Arfa, un gros coup signé Sampaoli ?

Publié par Timothée Jean le 06 juillet 2021 à 23:59

Libre depuis la fin de son contrat avec les Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa intéresse encore de nombreux clubs, dont l’ OM. L’entraineur Jorge Sampaoli aurait déjà entamé les grandes manœuvres pour son retour à Marseille.

OM Mercato : Jorge Sampaoli a sondé Ben Arfa

À la tête de l’OM, Pablo Longoria réalise un mercato estival ambitieux. Le président marseillais a déjà bouclé cinq renforts avec Gerson, Konad De la Fuente, Leonardo Balerdi, Cenzig Ünder et Mattéo Guendouzi. Autant dire que le dirigeant de l’OM ne chôme pas cet été et sa mission est loin d’être terminée. Jorge Sampaoli réclame un nouveau renfort offensif et aurait soufflé un nouveau nom à Pablo Longoria. Selon les informations de L’Équipe, l’ entraîneur argentin voudrait recruter Hatem Ben Arfa.

Libre depuis son départ des Girondins de Bordeaux, le milieu offensif représente une belle affaire pour l’OM. Le club phocéen, déjà mis en garde par la DCNG sur l'état de ses finances, n’aura pas à payer d’indemnité de transfert pour s’offrir son ancien joueur. Jorge Sampaoli aurait d’ailleurs pris les devants sur ce dossier. Le quotidien sportif assure que l’entraineur marseillais a déjà contacté le joueur de 34 ans pour connaître son état d'esprit concernant un éventuel retour à Marseille.

Cette première approche du patron du banc marseillais ne laisse pas insensible Hatem Ben Arfa. L’ancien Parisien serait intéressé par l’idée de retourner à l’OM, mais rien n’est encore acté dans ce dossier. Jorge Sampaoli devra toujours convaincre Pablo Longoria de recruter le milieu offensif cet été, une mission qui s’annonce très compliquée.

Longoria pas intéressé par le profil de HBA ?

L’entraineur de l’OM apprécie particulièrement le profil de Hatem Ben Arfa. Jorge Sampaoli avait déjà tenté de recruter le joueur offensif au FC Séville en 2016. L’entraîneur serait donc revenu à la charge pour l’ancien Niçois. Sauf que cette piste offensive ne cadre pas avec le profil de joueurs recherchés par Pablo Longoria.

Reste désormais à savoir si Jorge Sampaoli parviendra à convaincre son président de recruter HBA cet été.