OM Mercato : Pablo Longoria veut frapper un gros coup à l’ ASSE

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2021 à 19:00

Pablo Longoria poursuit son mercato estival. Après avoir signé ses premières recrues à l’étranger, le président de l’ OM veut désormais frapper au plan local. Et aux dernières nouvelles, l’ ASSE pourrait faire les frais des grandes ambitions du dirigeant espagnol.

OM Mercato : Longoria se renseigne sur Denis Bouanga

Après le Brésilien Gerson, l’Argentin Leonardo Balerdi, l’Américain Konrad de la Fuente, le Turc Cengiz Ünder et en attendant Mattéo Guendouzi déjà présent à Marseille depuis hier, Pablo Longoria poursuit le renforcement de l’équipe de Jorge Sampaoli. D’après les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, proche de Denis Bouanga, l'Olympique de Marseille est entré en contact avec l’entourage de l’attaquant de l’AS Saint-Étienne. À la recherche d’un avant-centre capable d’épauler Arkadiusz Milik la saison prochaine, les dirigeants marseillais apprécient le profil du Stéphanois de 26 ans.

Si pour le moment il ne s’agit que d’une simple prise de contact, Longoria a inscrit le nom de Bouanga sur sa liste des joueurs qu’il aimerait voir à l’ OM à la fin de ce mercato estival. Les Verts pourraient donc recevoir prochainement une offre ferme de l’Olympique de Marseille. Si Longoria parvient à faire renoncer Bouanga de ses deux ans de contrat restants avec l’ ASSE.

ASSE : Les révélations de Denis Bouanga sur son avenir

Pour déloger Denis Bouanga, il ne s’agira pas seulement de signer le chèque de 9 millions d’euros comme le recommande le site spécialisé Transfermarkt. Pablo Longoria va devoir aussi convaincre l’international gabonais d’accepter de quitter le Forez pour la Canebière. En effet, dans une récente interview accordée au média ParlonsSport.fr, l’ancien avant-centre de Nîmes Olympique a ouvertement déclaré se sentir à l'aise à Saint-Étienne. Alors que son nom est régulièrement associé à d’autres clubs, le protégé de Claude Puel a exprimé son impatience de retrouver le Chaudron et les supporters de l’AS Saint-Étienne.

« Je n’ai pas de chemin en tête. J’essaye de faire mon trou petit à petit et d’être un nouveau joueur chaque saison. Je veux toujours être meilleur. Je ne me fixe pas d’objectif même si, comme tout joueur, j’aimerais disputer un jour la Ligue des Champions. Je sais que ça passe par le travail. J’ai vraiment hâte de retrouver les supporters dans le Chaudron (…) Pour moi, on joue avec les supporters ou rien d’autre, tout simplement. Je me sens bien à Saint-Étienne », a confié Denis Bouanga. Reste à savoir si l’offre de l’ OM parviendra à lui faire changer d’avis.