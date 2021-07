ES Troyes AC : Ligue 1, Aymeric Magne dévoile ses objectifs

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2021 à 23:15

L'ES Troyes AC (ESTAC) est revenu en Ligue 1 trois ans après sa relégation. Très discret depuis sa nomination au poste de président, Aymeric Magne s’est confié à L’Équipe sur l’objectif du promu cette saison.

ESTAC : Magne veut pérenniser Troyes en Ligue 1

City Football Group a racheté l’ ESTAC en septembre 2020 et en une saison, le club aubois a retrouvé la Ligue 1 qu’elle avait quittée au terme de l’exercice 2017-2018. L’équipe présidée par Aymeric Magne (39 ans) a remporté le championnat Ligue 2 devant Clermont Foot 63 (aussi promu en L1) et le Toulouse FC. L’ES Troyes AC prépare activement la nouvelle saison, dont le coup d’envoi est prévu le 8 août 2021.

À cette occasion, le promu affrontera le PSG (13h) au Stade de l’Aube. Pour leur retour en Ligue 1, les Troyens ne viennent pas pour bousculer la hiérarchie tout de suite. Ils ont pour objectif de se maintenir durablement dans l’élite. « On ne va pas viser le top 5 », tempère Aymeric Magne. « On veut être un club pérenne en Ligue 1, qui développe un jeu attrayant », a-t-il indiqué.

Trois renforts à l'ES Troyes AC pour commencer

Il faut rappeler que l’ ESTAC avait fait l’ascenseur (relégation immédiate après la remontée) lors des trois précédentes promotions en 2012, 2015 et 2017. Ce coup-ci, l’équipe entraînée par Laurent Batlles a à cœur de se maintenir dans l’élite le plus longtemps possible. Pour ce faire, Aymeric Magne met les bouchées doubles pour renforcer son équipe. Ainsi, Issa Kaboré, jeune arrière latéral droit (20 ans) de Manchester City, a été enrôlé sous la forme d’un prêt d'une saison (jusqu’en juin 2022).

Le promu a aussi recruté Nassim Chadli, attaquant (19 ans), arrivé du Nîmes Olympique relégué en Ligue 2. Le 3e renfort est Rominigue Kouamé (milieu de terrain ou arrière latéral gauche du LOSC), dont l'option d'achat a été levée. Notons que l’ ESTAC a démarré sa préparation estivale un peu plus tôt, le 25 juin dernier.