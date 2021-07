PSG Mercato : Après Sergio Ramos, le gros coup Paul Pogba confirmé

Publié par JEAN-LUC D le 08 juillet 2021 à 00:45

Après Sergio Ramos, le PSG veut recruter Paul Pogba. Mais les dirigeants parisiens vont devoir remplir certaines conditions avant de lancer une offensive pour le milieu de terrain de Manchester United.

Paul Pogba prochaine priorité du PSG

Le PSG poursuit son mercato de folie. Après avoir officialisé l’arrivée d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan contre une enveloppe de 70 millions d’euros, bonus compris, le club parisien vise désormais Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain français est favorable à un départ de Manchester United durant ce mercato estival puisqu’il ne compte pas prolonger son bail. D’après les informations du média sportif Foot Mercato, les dirigeants du PSG et le joueur de 28 ans se sont rencontrés pour évoquer les conditions d'un possible transfert d’ici le 31 août.

Alors que l’intérêt est réciproque entre les deux parties, les positions se sont d'ailleurs rapprochées entre les deux clans. Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont d’ores et déjà rencontré l’ancien pensionnaire de la Juventus Turin afin de lui exposer leur projet sportif. Le natif de Lagny-sur-Marne est sensible à l’approche de la direction parisienne et emballé à l'idée de rejoindre un vestiaire où ses partenaires de la sélection française Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ou encore son ami Neymar, sont prêts à l’aider pour son intégration.

Muet depuis le début de ce feuilleton, le journal L’Équipe confirme désormais cette tendance concernant l’avenir du milieu de terrain tricolore. En effet, le quotidien sportif assure ce mercredi que le PSG veut effectivement recruter Paul Pogba cet été. Mais l’affaire est encore loin d’être dite puisqu’il faudra lever deux obstacles majeurs pour rendre possible ce gros coup après Sergio Ramos.

Deux obstacles majeurs à lever pour l’arrivée de Paul Pogba

L’Équipe explique que le Paris Saint-Germain songe effectivement à recruter Paul Pogba. Toutefois, le vice-champion de France va devoir dégraisser pour faire de la place au milieu de terrain et surtout faire attention à ses dépenses pour s’éviter d’éventuelles sanctions de la DNCG et du fair-play financier. Même s'il a été adouci avec la pandémie du Corona virus, le fair-play financier veille toujours au grain. Toujours selon la même source, Ander Herrera et Rafinha sont ouverts à un changement d’air cet été. De quoi faire de la place pour « La Pioche » à Paris.