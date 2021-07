PSG Mercato : Officiel, Paris tient sa 2e recrue après Wijnaldum

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 19:01

Laissé libre après la fin de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum n’est plus la seule recrue estivale officielle du PSG. Le club de la capitale vient d’annoncer sa signature phare de ce mercato.

Achraf Hakimi s’engage en faveur du PSG jusqu’en 2026

La nouvelle était attendue depuis la confirmation de l’accord avec le Paris Saint-Germain par l’Inter Milan et l’agent du joueur. Et c’est désormais officiel. Recruté à l’été 2020 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 45 millions d’euros, Achraf Hakimi quitte l’Inter Milan pour le Paris Saint-Germain. À 22 ans, le latéral droit international marocain s’engage en faveur des Rouges et Bleus pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le vice-champion de France vient d’annoncer la bonne nouvelle à ses supporters. "Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain de 22 ans, qui possède également la nationalité espagnole, a signé un contrat de cinq ans et est lié au club jusqu’au 30 juin 2026", peut-on lire dans le communiqué du club.

Mercato PSG : Les premiers mots d’Achraf Hakimi

Avec Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain s’offre son deuxième gros de ce mercato estival après la signature de l’international néerlandais Georginio Wijnaldum (30 ans). Pour boucler le dossier, le PSG a posé sur la table des négociations une enveloppe de 70 millions d’euros, bonus compris. À Paris, le natif de Madrid va toucher un joli pactole puisqu’il a négocié et obtenu une rémunération annuelle de 10 millions d’euros, bonus compris. Après la signature de son contrat, le néo-parisien a exprimé ses sentiments.

"Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui, a confié Achraf Hakimi après la signature de son contrat. Après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le Paris Saint-Germain m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage avec le staff et les joueurs les mêmes ambitions très élevées et ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi".