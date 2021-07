Liverpool Mercato : Les Reds veulent la fusée Adama Traoré

Publié par Thomas le 08 juillet 2021 à 14:25

Selon le tabloïd anglais Football Insider, puis relayé par Marca en Espagne, le club anglais de Liverpool se serait positionné pour recruter la saison prochaine l’explosif attaquant espagnol Adama Traoré. Si le joueur, convoqué par Luis Henrique cet été avec la Roja, n’a disputé que 14 petites minutes lors de l'Euro 2020, son profil intéresserait beaucoup Jurgen Klopp. Le géant de Premier League, lorgne le joueur de Wolverhampton, dans l’optique de vouloir renforcer sa ligne d’attaque pour la saison prochaine.

Adama Traoré pourrait faire ses valises pour Liverpool

Depuis le site Football Insider, il se fait écho d’un potentiel transfert de l’attaquant de Wolverhampton, Adama Traoré, vers les Reds de Liverpool. Le rapide ailier espagnol aurait tapé dans l’œil du coach allemand, qui voudrait le faire signer pour apporter de la concurrence à son trio d’attaque (Salah-Firmino-Mané). Son profil s’adapterait parfaitement à la physionomie de l’équipe. Pour rappel, les Reds cette saison, n’avaient pas été aussi redoutables que les années précédentes, en terminant 3e de Premier League, derrière Manchester City et United (l’équipe avait perdu un grand nombre de ses titulaires en défense).

Adama Traoré, révélation chez les Wolves

Le joueur, sélectionné avec l’Espagne cet été pour l'Euro, avait été la révélation de l’année 2020 en Premier League. Chez les Wolves depuis 2018, celui qu’on surnomme « la flèche » en Espagne, impressionne depuis deux saisons par sa puissance physique et sa vélocité balle au pied. L’attaquant de 25 ans, fait partie des joueurs les plus rapides de la planète foot. Si son année 2021 a été moins convaincante dans les stats, le joueur reste un élément essentiel pour son coach Nuno Santos (nouvel entraîneur de Tottenham). En 2020, l’Espagnol avait marqué 4 buts et réalisé 9 passes décisives. Très rarement blessé, l’attaquant pourrait faire office de super-sub à Liverpool, pour suppléer son trio offensif.