Barça : Les Blaugranas sortent l'artillerie lourde face à l'Atlético

Publié par Thomas G. le 03 février 2022 à 20:14

Le Barça va disputer un match très important contre l'Atlético Madrid. Les nouvelles recrues blaugranas seront de la partie.

Un match capital pour le Barça

La confrontation de dimanche entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid sera décisive dans la course à la Ligue des champions. Les Blaugranas, 5e de Liga, accueille les Colchoneros, 4e de Liga, champions d’Espagne en titre. Le match de dimanche est une formidable opportunité pour le FC Barcelone, en cas de victoire. Les Catalans feraient leur apparition dans le Top 4. Néanmoins, en cas de défaite à domicile, le FC Barcelone serait distancé dans la lutte pour se qualifier à la Ligue des champions.

De plus, ce match est l’occasion pour les Catalans de remporter leur premier gros match. Le Barça s'est incliné face au Real et à l’Atlético cette saison. Une victoire donnerait plus confiance au groupe de Xavi pour démarrer une importante deuxième partie de saison.





Un trio offensif inédit

Pour mettre toutes les chances de son côté, Xavi va aligner un trio offensif inédit composé de ses recrues hivernales, à savoir, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang . Le Gabonais de 32 ans est très ambitieux. Lors de sa présentation, il a expliqué que le club devait se battre pour la Liga chaque saison et qu’il rêvait de remporter la Ligue des champions avec le Barça.

Les trois joueurs vont donc être associés pour la première fois au Camp Nou ce dimanche selon AS. Le moins que l’on puisse dire concernant ce trio est que le mot d’ordre est la vitesse. Les trois joueurs ont une vitesse nettement supérieure à la moyenne. Une faille a exploité dans la défense des Colchoneros quand on connait la vélocité de José Maria Gimenez ou Felipe.

Malheur au vaincu dans cette confrontation, d’autant plus qu’un match nul n’arrangerait personne au vu du rythme effréné qu’ont les deux clubs de Séville, respectivement deuxième et troisième du championnat.