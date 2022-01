Barça Mercato : Un monstre en attaque se rapproche du FC Barcelone !

Publié par Thomas le 27 janvier 2022 à 11:43

Dans sa volonté de se renforcer offensivement cet hiver, le Barça pourrait rapidement enregistrer la venue d'un attaquant de Premier League.

Barça Mercato : Echec Morata, Barcelone veut Traoré

Tout s’accélère du côté du FC Barcelone. Après les venues successives de Dani Alves et Ferran Torres, le club catalan met les bouchées doubles pour débusquer un attaquant de renom afin de pallier à la retraite anticipée de Sergio Agüero. Si la piste Alvaro Morata prenait de l’ampleur ces derniers jours, notamment après le rapprochement entre la Juventus et Dusan Vlahovic, le dossier serait finalement tombé à l’eau. Si la volonté d’un transfert était réciproque entre l’attaquant espagnol et le Barça, l’Atlético Madrid (propriétaire du joueur), aurait refusé la demande de prêt des Blaugranas, mettant ainsi le dossier en stand-by.

Abattu mais pas vaincu, le FC Barcelone a donc diversifié ses pistes offensives et pourrait bien acter l’arrivée d’une sensation de Premier League, formée à la Masia. À en croire la presse ibérique et notamment le quotidien Sport, Adama Traoré se rapprocherait à grands pas du Camp Nou. Courtisé par Tottenham cet hiver, le puissant attaquant espagnol aurait donné son feu vert à Xavi et son staff pour débarquer avant la fin du mercato.

Après une réunion importante, le joueur de Wolverhampton aurait fait part de ses envies de retourner dans son club formateur avec l’intention de baisser drastiquement son salaire pour correspondre aux finances barcelonaises.

Connu pour son physique très athlétique et sa vitesse de pointe hors du commun, Adama Traoré fait le bonheur des Wolves depuis plusieurs saisons maintenant, où il s’est hissé comme l’un des tous meilleurs ailiers du championnat anglais. En manque de réussite cette saison, l’attaquant de 26 ans pourrait ainsi se relancer pour un prêt de 6 mois au Barça, et aider son ancienne équipe à atteindre le haut du classement à l’issue de la saison. Dans le même temps, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang traîne toujours dans l’esprit des dirigeants blaugranas pour cet hiver.