Barça Mercato : Xavi proche de perdre une recrue hivernale !

Publié par Timothée Jean le 26 mars 2022 à 01:25

Alors que le Barça multiplie les pistes pour renforcer son secteur offre, un attaquant devrait quitter le club dans les mois à venir.

Barça Mercato : Adama Traoré vers un retour à Wolverhampton

La direction du FC Barcelone a réalisé un mercato hivernal très intéressant, avec l’arrivée de trois nouveaux renforts offensifs qui font beaucoup de bien aux Blaugrana. Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang ont rejoint définitivement le club catalan, tandis que Adama Traoré est revenu au Barça sous la forme d’un prêt en provenance de Wolverhampton. Depuis son arrivée, l’attaquant espagnol semble avoir retrouvé son meilleur niveau de jeu, enchaînant de belles prestations sous les couleurs catalanes. Cependant, Adama Traoré ne devrait pas défendre les couleurs du Barça la saison prochaine. Et pour cause, selon les informations de Mundo Deportivo, son transfert définitif n’est pas une priorité pour la direction du FC Barcelone.

Le média espagnol explique aussi que l’avenir d’Adama Traoré est directement lié à celui de Francisco Trincao, prêté par le Barça à Wolverhampton. Les Catalans ont prêté l’attaquant espagnol aux Wolves dans l’espoir de toucher un joli chèque sur son départ définitif, puisque l’option d’achat de Francisco Trincao est estimée à environ 30 millions d’euros. Mais selon les informations du journal AS, les dirigeants britanniques n’ont pas l’intention de lever son option d’achat à l’issue de la saison. Un coup dur pour les Barcelonais qui devront récupérer leur jeune attaquant prêté à Wolverhampton, tandis qu’Adama Traoré fera le chemin inverse.

Le Barça se tourne vers un autre attaquant

En attendant l'issue de ce feuilleton, la direction du Barça s’active déjà pour faire venir un nouveau renfort offensif. Si Erling Haaland reste la cible prioritaire du club, les dirigeants catalans auraient également coché le nom de Riyad Mahrez (Manchester City) dans l’optique de remplacer Ousmane Dembélé. Les Barcelonais pousseraient en coulisse pour l’international algérien, qui ne parvient toujours pas à renouveler son contrat expirant en juin 2023 avec les Cityzens. Mais les dirigeants de Man City devraient sortir une offre alléchante pour prolonger leur attaquant.