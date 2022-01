Barça Mercato : Retour imminent d’un attaquant à Barcelone !

Publié par Timothée Jean le 27 janvier 2022 à 23:43

Dans sa volonté de renforcer son secteur offensif cet hiver, le Barça est proche de boucler le retour de l’un de ses anciens joueurs. Tous les feux sont au vert pour son transfert.

Barça Mercato : Adama Traoré en route pour Barcelone

De retour au FC Barcelone, Xavi Hernandez a récemment exprimé son souhait de renforcer au mieux son équipe dès cet hiver. Pour le moment, l’entraîneur catalan est parvenu à boucler l’arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. Et ce n’est pas encore terminé.

Loin d’être rassasié, le Barça souhaite attirer un nouvel attaquant pour soulager ses carences offensives. Plusieurs pistes ont été activées dans ce sens. Les noms de Luis Suarez et Alvaro Morata ont circulé avec instance autour du Camp Nou. Mais les dirigeants barcelonais ont finalement décidé de rabattre sur un ancien de la maison, Adama Traoré. Le puissant attaquant de Wolverhampton n’a pas hésité à répondre favorablement aux sirènes de son ancien club. Il a conclu un accord avec le FC Barcelone et il ne manquait plus que le feu vert de sa direction. C’est désormais chose faite ! Sport révèle en effet que les Wolves ont donné leur aval pour le transfert d’Adama Traoré au FC Barcelone.

Barça Mercato : Adama Traoré passera sa visite médicale ce vendredi

En manque de temps de jeu à Wolverhampton cette saison, Adama Traoré va donc tenter de se relancer au Barça. Selon les dernières informations du média espagnol, le joueur de 25 ans est attendu ce vendredi en Catalogne afin de passer sa visite médicale au Barça. Si tout se passe bien, il s’engagera avec le FC Barcelone sous la forme d’un prêt de six mois. Il sera sans doute le successeur idéal à Ousmane Dembélé, qui se rapproche du PSG.

Rappelons qu’Adama Traoré connait très bien le Barça puisqu’il a été formé à La Masia avant de rejoindre Aston Villa en 2015. Il fera donc son retour dans son club formateur, sept ans après son départ. Le FC Barcelone réalise ainsi un joli coup sur le marché des transferts puisqu’Adama Traoré était fortement courtisé par Tottenham ces derniers jours. L’attaquant polyvalent aurait même accepté de baisser son salaire, de façon considérable, afin de faciliter son transfert à Barcelone.