Arsenal Mercato : Les Gunners repassent devant sur le dossier Locatelli

Publié par Thomas le 08 juillet 2021 à 15:55

Le coach d’Arsenal, l’Espagnol Mikel Arteta, est à la recherche d’un milieu de terrain, pour renforcer l’entrejeu des Gunners. Manuel Locatelli qui évolue à Sassuolo est devenu sa priorité. Le joueur de 23 ans, réalise un Euro 2020 extraordinaire avec l’Italie, qui s’est qualifiée pour la finale face à l’Angleterre. Si tous les radars sont focalisés sur le milieu de terrain cet été, la bataille est rude entre deux prétendants de taille. En effet, si la Juventus semblait être, il y a quelques jours, la mieux placée pour recruter le joueur, la presse italienne informe qu'Arsenal a promulgué une très grosse offre aux dirigeants de Sassuolo, qui pourrait faire changer la donne.

Arsenal rentre dans la bataille pour Manuel Locatelli

Alors que les négociations entre la Juventus et Sassuolo avançaient petit à petit concernant la signature du milieu de terrain italien, Manuel Locatelli, Arsenal est entré dans la danse, en proposant une grosse offre aux dirigeants Neroverdi. Véritable révélation de cet Euro 2020, le joueur de 23 ans a tapé dans l’œil de Mikel Arteta, qui en ferait sa priorité du recrutement des Gunners cet été, lui qui souhaite renforcer son entrejeu. Selon Giovanni Carnevali, CEO du club italien, Arsenal serait entré dans la course pour le joueur et aurait promulgué une offre assez conséquente, et ajoute « Nous verrons ce qu’il se passera par la suite » sur Sky Sport.

Le joueur aurait une préférence pour la Juventus

Si les Gunners se montrent entreprenant pour recruter l’italien, ce dernier aurait néanmoins une forte envie de rester en Serie A, et jouer à la Juventus, « La Juve est aussi intéressée, nous gardons une relation spéciale avec le club et une réunion sera prévue prochainement », assure Carnevali. Le dossier est actuellement en stand-by du fait que le joueur soit encore en lice à l'Euro, mais le dénouement est proche.