AJ Auxerre Mercato : L'AJA fonce sur un international espoir en Serie A

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 17:05

Pas au mieux en championnat, l'AJ Auxerre veut profiter du mercato pour se renforcer et vise un international espoir évoluant en Serie A.

Le retour dans l'élite est assez compliqué pour l'AJ Auxerre. Malgré un début de saison plutôt convaincant avec deux victoires et un nul sur les 4 premières journées, les Auxerrois se sont retrouvés dans une spirale négative importante avec 6 revers en 8 matches. Face à cette situation, et pour des raisons extra-sportives, les dirigeants de l'AJA ont pris la décision de se séparer de Jean-Marc Furlan au profit de Christophe Pélissier. Si son arrivée s'est avérée bénéfique lors de ses premiers matches sur le banc de l'AJ Auxerre, le retour à la compétition ne se passe pas vraiment comme prévu en Bourgogne.

D'abord opposés à l'AS Monaco le 28 décembre dernier, les Auxerrois se sont inclinés 3-2 à domicile malgré une prestation correct face à un cador du championnat. Quatre jours plus tard, les hommes de Christophe Pélissier ont à nouveau chuté sur la pelouse du FC Nantes, et se retrouvent à nouveau dans la zone rouge, à la 18e place du classement. Désormais, l'objectif pour les dirigeants de l'AJ Auxerre est de renforcer l'effectif lors du mercato hivernal pour se donner les moyens de rester dans l'élite la saison prochaine. Après avoir officialisée les arrivées d'Isaak Touré et Matthis Abline, respectivement prêtés par l'OM et le Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison, l'AJA continue d'explorer de nouvelles pistes.

AJ Auxerre : L'AJA s'intéresse à Janis Antiste

Si l'on en croit les informations révélées par le journaliste italien, Nicolò Schira, via son compte Twitter, l'AJ Auxerre serait sur le dossier de l'international français U21, Janis Antiste. Appartenant à Sassuolo, le natif de Toulouse est actuellement prêté à Spezia, mais ne joue quasiment jamais avec le club italien. Auteur d'un but en 2 apparitions, Janis Antiste est sous contrat jusqu'en 2026 avec Sassuolo, et pourrait quitter le club dès cet hiver, d'après le journaliste. Reste à savoir si l'AJ Auxerre sera en capacité de s'aligner pour un transfert sec cet hiver afin de s'attacher les services du jeune joueur de 20 ans.