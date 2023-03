Publié par Timothée Jean le 23 mars 2023 à 16:25

Milieu offensif de Sassuolo depuis 2020, Maxime Lopez est revenu sur son passage mitigé du côté de l’ OM avec une pointe d’amertume.

Après deux années passées en Italie, Maxime Lopez s’est imposé comme un titulaire en puissance à Sassuolo. Le milieu offensif a déjà disputé 21 rencontres cette saison avec le club italien. Ses performances et ses qualités techniques font beaucoup de bien à son équipe. Toutefois, le jeune de 25 ans n’oublie pas son club formateur.

Dans un long entretien accordé à l’émission Le Club des 5 sur YouTube, Maxime Lopez s’est livré sans détour sur son parcours à l’ OM. Le milieu offensif français ne regrette en aucun cas son passage à l’Olympique de Marseille, son club de cœur. Cependant, il aurait aimé que cela se passe différemment avec plus de soutien à son égard.

« Marseille, c'est chez moi. J’ai vécu les plus belles années de ma vie à Marseille. À l’ OM, la première année en pro, ça a été la seule année où j’étais protégé, après, on m’a tué. Il y a certaines choses que j’ai mal vécues. Par exemple, après un match perdu, on me tombait dessus, alors que je jouais milieu défensif et que je faisais le taf », a-t-il déploré.

OM Mercato : Le message émouvant de Maxime Lopez aux supporters

Maxime Lopez avoue ainsi qu’il a vécu des moments difficiles à l’ OM. Néanmoins, le natif de Marseille dresse une belle vision de l’ambiance du Vélodrome. La ferveur des supporters phocéens reste une sensation indescriptible pour le jeune joueur. Ce dernier garde d’ailleurs un magnifique souvenir de l'épopée en Europa League en 2018 et ce fameux match contre Leipzig au Vélodrome.

« Contre Leipzig au retour, 2h avant le match il y avait déjà 60 000 supporters dans le Vélodrome. On sentait qu’il y avait quelque chose. Sur le but de Bouna Sarr, le bruit était tellement fort... c’était un bruit sourd ! Pour moi, les supporters marseillais font partie des trois, quatre meilleurs en Europe », a-t-il ajouté. Un message directement adressé aux supporters de l’ OM. Pour l’heure, Maxime Lopez se concentre sur son aventure à Sassuolo. Il est lié au club phocéen jusqu’en 2025. Il pourrait tout de même rejoindre un club plus huppé lors du prochain mercato estival.