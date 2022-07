PSG Mercato : Officiel, Campos perd la bataille pour un super coup

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2022 à 14:37

PSG Mercato : C’est terminé, le Paris SG ne s’offrira pas les services de Gianluca Scamacca. Luis Campos a perdu la bataille pour l’attaquant de Sassuolo.

PSG Mercato : Sassuolo confirme le transfert de Scamacca à West Ham

Annoncé comme la priorité offensive de Luis Campos, Gianluca Scamacca ne va pas signer au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, l’international italien va quitter les rangs de Sassuolo pour s’engager en faveur de West Ham. Alors que le club parisien a bloqué les négociations à 35 millions d’euros, les Hammers ont poussé jusqu’à 42 millions d’euros, bonus compris. Suffisant pour boucler le transfert de l’attaquant de 23 ans.

Le président du club italien, Giovanni Carnevali, a confirmé le deal ce dimanche dans les colonnes du Corriere dello Sport. « Il y a un accord pour 36 millions d'euros et 6 de bonus plus un pourcentage à la revente de 10% », a expliqué le dirigeant transalpin. Le buteur devrait donc rapidement rejoindre Londres, où l’attend un contrat de cinq ans. Scamacca ne rejoindra donc pas le Paris SG, mais cela ne semble pas vraiment émouvoir du côté des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Les raisons de l’échec Gianluca Scamacca dévoilées

Après plusieurs semaines de négociations et de rebondissements, le feuilleton Gianluca Scamacca connaît son dénouement. Auteur de 16 réalisations en Serie A la saison passée, le compatriote de Marco Verratti va quitter Sassuolo pour signer avec West Ham. Le gros dossier du début de mercato du Paris Saint-Germain s’envole donc pour Luis Campos. Mais d’après les informations du quotidien L’Équipe, « en interne, le PSG ne qualifie pas ce dossier d’échec tant ses dirigeants ne voulaient pas monter », dans les tarifs exigés par son club Sassuolo : 50 millions d’euros puis 40 millions d’euros.

Trop cher pour un remplaçant, a estimé le PSG. Déterminé à attirer un attaquant de plus, le Champion de France se tournerait à présent vers la piste menant à Gonçalo Ramos (21 ans) du Benfica Lisbonne. De son côté, Christophe Galtier ne serait pas contre donner sa chance au Titi Arnaud Kalimuendo après l’arrivée d’Hugo Ekitike.