FC Lorient Mercato : Un buteur des Merlus proche de la Serie A

Publié par Ange A. le 04 août 2022 à 06:36

FC Lorient Mercato : Les Merlus seraient en passe de perdre un élément offensif. Un attaquant du FCL pourrait rebondir en Serie A.

FC Lorient Mercato : Un attaquant sur le départ chez les Merlus

Le FC Lorient n’a enregistré qu’une seule vente cet été. Pierre-Yves Hermel a quitté le FCL pour le Paris FC contre 1 million d’euros. Le club Morbihan a enregistré d’autres départs en prêt et ceux de certains cadres en fin de contrat. À quelques jours de la reprise du championnat, le club breton pourrait encore enregistrer des départs. Un élément offensif de Lorient pourrait en effet rejoindre la Serie A cet été. Selon les informations de Nicolo Schira, le profil d’Armand Laurienté plaît à Sassuolo. Le club italien cherche un remplaçant à Jéremie Boga parti à l’Atalanta. Après deux saisons en Bretagne, Laurienté pourrait donc poser ses valises en Italie. L’ailier de 23 ans a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en Ligue 1 la saison dernière.

Déjà une offre de Sassuolo pour Laurienté

Le spécialiste italien assure que Sassuolo est déjà passé à l’offensive pour Armand Laurienté. Les Italiens proposeraient 8 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant lorientais. Lequel est encore sous contrat chez les Merlus jusqu’en 2024. Laurienté avait définitivement rejoint le club Morbihan en provenance du Stade Rennais en 2020 après une saison en prêt. Formé par Rennes et également prêté à Orléans, l’ancien ailier U21 tricolore pourrait donc vivre sa première expérience à l’étranger cette saison.

Reste maintenant à Lorient et Sassuolo à trouver un accord pour le transfert de Laurienté. Le club breton est bien parti pour réaliser une plus-value. Les Merlus n’avaient déboursé que 3 millions pour s’attacher ses services. Avec l’offre de Sassuolo, ils pourraient empocher presque le triple du montant investi pour signer l’ancien du Stade Rennais.