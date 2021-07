OL : 350 supporters à l'entraînement, Peter Bosz apprécie

Publié par ALEXIS le 08 juillet 2021 à 19:10

Les supporters de l’ OL ont été conviés à l’entraînement ce jeudi matin. Ils étaient plus de 300 fans au Groupama OL Training Center. Le nouvel entraîneur du club rhodanien, Peter Bosz était ravi de les découvrir.

OL : Bosz aux supporters, « ensemble, tous ensemble »

L’ OL a ouvert sa séance d’entraînement ce jeudi 8 juillet aux supporters du club. Les fans qui se sont déplacés au centre d’entraînement des Gones ont eu le privilège de voir la première recrue estivale de l’Olympique Lyonnais, Damien Da Silva. Les jeunes Eli Wissa et Bradley Barcola étaient aussi présents selon olympique-et-lyonnais. L’attaquant et l’ailier de 18 ans ont été intégrés au groupe professionnel par Peter Bosz en vue de la préparation estivale. Selon la source, le Brésilien Henrique Silva Milagres était absent lors de l’entraînement.

« 350 spectateurs les attendaient, assis en tribunes et tout heureux de renouer le lien avec leur équipe, mais aussi de faire la connaissance de Peter Bosz et son staff. Ils n’ont pas été déçus du déplacement », a indiqué l’ OL sur son site internet. « Les coéquipiers de Marcelo, Houssem Aouar ou encore Maxence Caqueret ont été chaudement applaudis à leur sortie du vestiaire et leur arrivée sur la pelouse du terrain Honneur », a souligné le club.

Notons que c’était la toute première séance d’entraînement ouverte au public depuis que l’épidémie de Covid-19 s'est déclarée en mars 2020. Et la présence du public du Groupama Stadium a été bien appréciée. « Ensemble, tous ensemble », a lâché Peter Bosz. Idem pour Claudio Caçapa (coach adjoint), qui a déclaré : « On remercie les supporters ».

Le match amical contre Bourg-en-Bresse en vue

La séance d'entraînement a été axée sur plusieurs exercices, dont les traditionnels toros. Peter Bosz a également « proposé un entraînement avec beaucoup de jeu, beaucoup de ballon ». Rentrés de leur sélection respective, « les internationaux Karl Toko Ekambi, Islam Slimani, Maxwel Cornet et Malcolm Barcola ont effectué des circuits de passes avec finition devant le but puis des petites oppositions. De quoi ravir les spectateurs », a indiqué l’ OL. Rappelons que l'équipe de Peter Bosz affrontera Bourg-en-Bresse (National), samedi (21h), lors de son premier match amical de préparation de la saison 2021-2022.