PSG Mercato : Manchester United a fixé le tarif pour Paul Pogba

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2021 à 00:30

Alors que l’arrivée de Sergio Ramos a été officialisée, le PSG prépare déjà son prochain gros coup de ce mercato estival avec Paul Pogba. Conscient qu’il ne peut pas retenir forcément son milieu de terrain, Manchester United a fixé un tarif pour son éventuel transfert.

Paul Pogba de plus en plus chaud pour venir au PSG

Comme Nasser Al-Khelaïfi l’avait promis dans les colonnes de L’Équipe début juin, le Paris Saint-Germain s’est lancé dans un mercato plus actif que les précédents. Après avoir enregistré les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, et en attendant que Gianluigi Donnarumma ne signe officiellement après la finale de l'Euro 2020, le club de la capitale poursuit son marché. RMC Sport confirme ainsi que Paul Pogba se montre de plus en plus intéressé par l’idée de rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino.

À un an de la fin de son engagement avec Manchester United, l’international français ne veut pas prolonger malgré l’insistance de sa direction. Arrivée en 2016 en provenance de la Juventus Turin contre un chèque de 105 millions d’euros, hors bonus, la Pioche a donc de fortes chances de débarquer au PSG d’ici le 31 août et la fin du mercato estival. Le vice-champion de France devant bien avant dégraisser et vendre pour financer l’opération. En Angleterre, les Red Devils s’apprêtent déjà à perdre Pogba.

Manchester United ne compte pas brader Paul Pogba

Courtisan de longue date, le Paris Saint-Germain se rapproche du gros coup Paul Pogba. D’après le journal L’Équipe, ce n’est plus qu’une question de temps avant que les deux parties ne finalisent leur mutuelle collaboration. Tout est réuni pour que le deal se fasse. « La perspective d’un transfert à Paris le séduirait », souligne le journal sportif.

Toutefois, le club parisien va devoir faire un grand ménage au milieu de terrain où Danilo Pereira, Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye devront être envoyés vers d’autres destinations afin de dégager les moyens nécessaires à l’arrivée de Paul Pogba. Toujours selon le quotidien francilien, le club anglais attend entre 50 et 60 millions d’euros pour libérer le champion du monde 2018 de sa dernière année de contrat.