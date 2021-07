RC Strasbourg : Mothiba, Stéphan confirme le nouveau coup dur

Publié par Ange A. le 09 juillet 2021 à 01:00

Le RC Strasbourg va disputer son premier match de préparation ce vendredi contre le FC Bâle. Lebo Mothiba ne fera pas son retour contre les Suisses comme espéré. Julien Stéphan a donné des nouvelles du Sud-Africain. Elles sont loin d’être bonnes.

RC Strasbourg : Lebo Mothiba encore éloigné des terrains

Nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg, Julien Stéphan va diriger son premier match avec son nouveau club ce vendredi. Le club alsacien affronte les Suisses du FC Bâle à Colmar pour son premier match de préparation. Une rencontre à laquelle ne prendra pas part Lebo Mothiba. Forfait toute la saison en raison d’une grave blessure au genou, l’avant-centre sud-africain était espéré pour cette rencontre. Il avait déjà signé son retour lors de la reprise des entraînements. Mais comme l’a fait savoir le coach de Strasbourg, l’attaquant international de 25 ans (14 sélections/ 4 buts) s’est de nouveau blessé à la veille de ce match. « Il a ressenti une gêne mais ce n’est pas une rechute », a annoncé le technicien à Alsa’Sports.

Julien Stéphan annonce de nouveaux renforts

De nouveau blessé, Lebo Mothiba sera cette fois sur le flanc pendant plusieurs semaines. En attendant le retour à la compétition de son buteur, Julien Stéphan attend d’autres renforts durant la préparation estivale. Outre la recrue polonaise Karol Fila, le groupe du RC Strasbourg reste inchangé. « C’est quasiment le même groupe qu’à la reprise. D’autres joueurs arriveront dans les jours ou semaines à venir », a prévenu l’entraîneur du club alsacien. L’ancien coach du Stade Rennais cible notamment les Nîmois Zinedine Ferhat et Birger Meling. Les deux hommes font partie des rares satisfactions côté nîmois malgré la relégation des Crocos en Ligue 2 BKT. Le milieu offensif algérien et le latéral droit norvégien sont respectivement sous contrat avec le club gardois jusqu’en 2022 et 2023.