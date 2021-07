OM Mercato : Lirola continue de faire le forcing pour son transfert

Publié par Timothée Jean le 09 juillet 2021 à 18:30

Prêté par la Fiorentina, Pol Lirola ne lâche rien et continue de tout faire pour revenir à l' OM cet été. Une situation qui rend les dirigeants phocéens bien confiants pour son transfert.

OM Mercato : Pol Lirola insiste pour son transfert à Marseille

Arrivé à l' OM lors du mercato hivernal, Pol Lirola s’est rapidement imposé au sein de l'effectif marseillais. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 19 rencontres de Ligue 1, le latéral droit a apporté une totale satisfaction aux dirigeants du club phocéen qui souhaitent le conserver le plus longtemps possible. Mais l’Olympique de Marseillais n’est pas parvenu à lever son option d’achat fixe à 12 M€.

Pol Lirola a alors logiquement fait son retour en Italie. Sous contrat jusqu’en 2024 avec la Fiorentina, le défenseur espagnol continue pourtant de faire un gros effort pour revenir à l’Olympique de Marseille. Le journaliste italien Rudy Galetti assure en effet que Pol Lirola n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière en Serie A la saison prochaine. L’international espagnol n'aurait qu’une seule idée en tête : rejoindre l’ OM. Le joueur de 23 ans ferait ainsi le forcing pour revenir à Marseille, alors que l’Atalanta Bergame négocierait avec la Fiorentina pour son transfert. Cette volonté ferme du défenseur espagnol renforce un peu plus l’intérêt du club marseillais à son égard.

Pablo Longoria veut une ristourne pour Lirola

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a lui-même avoué en conférence de presse qu' il faudra renforcer ce secteur de jeu. L’ OM veut un nouveau latéral droit pour la saison prochaine et Pol Lirola reste la priorité à ce poste. Le défenseur espagnol s’est très vite adapté à la Ligue 1 et le président olympien a déjà entamé des négociations avec la Viola pour diminuer le montant de son option d’achat. Une mission compliquée d'autant plus que la direction de la Fiorentina réclamerait toujours la somme initialement fixée.